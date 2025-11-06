新聞女王2｜抖音官號一段預告片令人疑惑　網民驚訝竟然有袁詠儀

《新聞女王2》作為今年無綫（TVB）重頭台慶劇，今個星期一率先在內地上映，下星期一便會於香港上映，乘著第一輯《新聞女王》的氣勢，原班人馬再加上新角色，一場新聞部內的爭鬥即將再度展開。《新聞女王2》是《新聞女王》的續篇，該劇講述了以新聞直播為題材，故事設定在全香港最大的傳媒機構SNK-NEWS中，講述了佘詩曼飾演的女主播文慧心於多年之前憑報道賊王案聲名大噪，奠定了「新聞女王」地位的故事。在《新聞女王2》佘詩曼和黃宗澤將展開新一輪辦公室權力鬥爭，而李施嬅飾演的張家妍「黑化」後的發展也令人期待。

阿佘憑劇集《新聞女王》角色「Man姐」在頒獎典禮勇奪多個殊榮，成為三料視后。（資料圖片/陳順禎 攝）

Man姐依然霸氣。（預告截圖）

黃宗澤是忠是奸？（預告截圖）

《新聞女王2》月前已展開了連串宣傳，官方抖音賬號亦上載了很多條預告片，讓大家可以看看精華片段和花絮等。早前該官號釋出的一段預告片卻令一眾網民感到十分疑惑。片中一開始竟然是袁詠儀，之後就是江美儀、張曦雯、羅子溢、張振朗以及關禮傑的出現，這個演員卡士跟《新聞女王2》的演員卡士可以說是毫無關係，原來該段宣傳片是由袁詠儀主演的新劇《模仿人生》的預告片段，但卻在《新聞女王2》的賬號推出，借《新聞女王2》的流量去幫手宣傳，此舉亦令網民嘖嘖稱奇：「好驚訝，還以為有袁詠儀」、「你是不是忘記了自己是《新聞女王》的官方賬號，居然發其他劇的宣傳片」，不過有網民就指這個其實是優酷賬號，不是《新聞女王2》的號。

《模仿人生》宣傳片。(抖音)

