向太不允許子女移民美國　不准孫兒赴美讀書：敢去我把錢捐了

影視大亨向華強的太太陳嵐（向太），近年活躍玩社交網站，更開設個人頻道大講圈中事及分享個人意見，吸引不少網民關注，引起許多討論。而在近日她就談及移民話題，更直言絕不允許子女移民美國，亦不准孫子孫女去美國讀書，否則就會捐出家產，一毛錢也不留給他們。

向太近年活躍玩社交網站。（向太微博圖片）

美國作為世界上超級大國之一，有許多人嚮往到當地生活，但向太則有另一看法：「我覺得現在來講美國是沒有自由的，你看我八幾年就在美國拍電影，那時候美國真的還行，真的是沒那麼亂，沒那麼有病的人，拿槍或者是乞丐那麼多，現在乞丐流浪漢吸毒的滿街都是，有些街你根本不可能去，不管是舊金山、LA（洛杉磯）、紐約，你根本有些地方你不敢去，人家說要談生意，也是請你美國飛過來吧！」

向太絕不允許子女移民美國，亦不准孫子孫女去美國讀書。（微博圖片）

曾去過美國工作的她，對當地有一定的了解，但她完全沒有想過要去當地生活：「我從來沒有想過，我要去拿美國籍。早期其實是容易的，可是我們從來沒想過，我不知道為甚麼，我覺得它（美國）歧視我們。」而她也不允許家人移民美國：「我絕對不允許我的小孩，移民美國。孫子孫女也不准去美國讀書，如果他們敢去，我把錢捐了，一毛都不留給他們。」

向太的兒子向佐與郭碧婷育有一子一女。（向太微博圖片）

另外，她亦透露身邊有一些住在美國的有錢朋友，這幾年也想搬回來國內，他們會覺得在美國不安全，因為曾被打劫過。最後，她亦強調：「我覺得美國真不是個好地方。」建議不要移民去美國，留學也完全沒有必要，工作、投資也好都不行。