專訪｜黃德斌接演摩登舞台劇唱大戲　親解斷崖式暴瘦原因

現年62歲的黃德斌近年除了接拍影視作品之外，還多參與舞台劇演出，最近他更勇於挑戰自己，接下帶有許多粵劇元素的舞台劇《頂頭槌》。而有幸地《香港01》與他相約訪問，聽他娓娓道來對摩登粵劇的看法。



場地提供：Oasis Avenue-A GDH HOTEL

黃德斌勇於挑戰自己，接下摩登粵劇《頂頭槌》。（葉志明 攝）

勇於挑戰自己

不少人在舒適圈久了都會害怕改變，但黃德斌絕不是這種人，聽他娓娓道來當初是在甚麼機緣之下接演《頂頭槌》時，就知道他是一個勇於挑戰的人：「因為我做《唔講得》舞台劇的時候，《頂頭槌》也是進念（演藝團隊）的，變成監製跟導演跟我說有一個實驗性的舞台劇，就是用粵劇的形式，問我有沒有興趣，他們叫我嘗試一下，那就儘管試一下。因為覺得有趣的是，我小時候看一些粵語長片，那些前輩在演戲同時又唱戲，唱完戲又演戲，這個東西沒有想過可能會有嘗試，那這次有機會去嘗試就試一下。」

黃德斌勇於挑戰自己。（葉志明 攝）

黃德斌對自己有信心

《頂頭槌》有別一般舞台劇，需講求唱、唸、做、打，問到會否擔心應付不來時，他就表示：「有的，但是他們覺得『你行的』，他們說『行』，沒理由自己說『不行』吧！」而該舞台劇主要圍繞足球，從亞洲球王李惠堂當年（1936年），帶領中國足球隊第一次參加奧運的故事去展開，而為此他有做足功課，看足球戰術書，從網絡上去了解李惠堂的故事。

黃德斌在《頂頭槌》中飾演足球教練。（葉志明 攝）

愛「聽」足球激讚粵劇演員

在《頂頭槌》中他飾演一名足球教練，問到本身會踢足球嗎？他就揚言：「小時候有踢足球，也喜歡聽足球（足球比賽），因為小時候家裡面沒有電視，唯有在收音機裡聽，當年的足球文化很盛行的，所以令我也很喜歡足球。」而他也提到在《頂頭槌》中，雖然其飾演教練，但自己不需注重足技上的動作，會交由粵劇演員負責：「反而是一班粵劇演員他們就需要，因為有講他們是在鬥足球，但是配合了粵劇演員的一些功架動作、翻滾，跟足球的動作結合是很有趣的。」強調在看粵劇演員排練時，這一些畫面是相當精彩。

黃德斌表示自己愛聽足球。（葉志明 攝）

因為了解喜歡上粵劇

聽着他在講以粵劇方式演舞台劇，這確實是很新穎的表演方式，但畢竟粵劇的唱戲跟在影視上講的對白有很大的差別，所以黃德斌也坦承需在聲音上多加訓練：「某程度上和我在電影、電視，甚至跟一般舞台劇上會很不一樣，因為他們會用粵劇的腔調，變成說話時可能會誇張一些。現在因為這一次之後，我對粵劇了解多了，蠻喜歡的。」強調表示「台上一分鐘，台下十年功」這句話說得真沒有錯。

《頂頭槌》有別一般的舞台劇，確實有很大的難度，需要一邊唱戲一邊演出，問到怕不怕屆時會發台瘟，他就表示：「怕也怕不來，要發瘟就發瘟，每個做舞台劇的人都有一個這樣的經驗，希望可以用時間練久一點，熟悉多了，希望到時候不會出現這種狀況。」所以為了避免會有發台瘟出現，他就提前買了一些粵語唱片回去看跟聽，望從前輩身上拿一點感覺。

黃德斌表示因為了解後喜歡上粵劇。（葉志明 攝）

黃德斌希望未來有更多年青人可加入到粵劇行業當中。（葉志明 攝）

這一次的新嘗試令黃德斌更了解粵劇文化，所以他很希望未來有更多年青人可加入到這個行業當中，同時認為粵劇需要傳承：「因為歷史很深之餘，它裡面還有一種文化存在，希望有更多人能投入，令粵劇得到更多人認識。」

身體沒有太大問題

過去黃德斌身材壯碩，給人一種具有保護力的感覺，但最近卻被指斷崖式暴瘦，臉頰亦瘦到凹陷，令不少人都擔心其健康是否出現問題。對此，他就作出解釋是因為另一舞台劇《唔講得》給他太大壓力：「我之前有做過驗身（身體檢查）應該沒有大問題。其實我是真的瘦了，可能之前演《唔講得》的時候，有看過的都知道劇本不簡單，變成有一些壓力，吃也吃不好，睡也睡不好，但其實不至於外界所講，是沒有以前那麼壯碩，但不至於好差。（瘦了多少？）幾磅。」

最近被指斷崖式暴瘦，令不少人都擔心其健康是否出現問題。（小紅書截圖）

黃德斌過去身材壯碩。（網上截圖）

筆者後話：

作為在娛樂圈打滾多年的資深藝人，在影視上有一定的熟悉度，但其完全不故步自封，勇於突破，在他身上看見了甚麼叫「無限可能」，62歲仍然是「當打之年」，這一點值得年輕人學習。