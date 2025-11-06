許紹雄留「遺言」勉勵網民 口吻如慈父：努力唔係為咗攞更多
撰文：林迅景
出版：更新：
人稱「Benz雄 / Benz哥」的資深藝人許紹雄於2025年10月28日病逝，終年76歲。生前「Benz雄」許紹雄曾演出多套劇集、電影，當中尤以《新紮師妹》的方中Sir、《使徒行者》的覃歡喜、《My盛Lady》 的香善男、《暗戰》的黃啟發等角色為觀眾所熟悉，而且十分深入民心。
戲外，許紹雄更是一位深受觀眾歡迎，一位好老公和好爸爸。近年許紹雄積極發展網上社交平台，除了和愛女拍YouTube帶給網民歡樂，也時常在小紅書分享人生觀。在他去世前的10月10日，他的小紅書帳號就曾更新了一段短片，成為他留給網民的「遺言」。發人深省的說話，感動了十分多網友，累計已有超過十萬人在這則短片留下愛心，超過二萬人留言悼念。
許紹雄在小紅書發布的最後片段，當中他說道：「呢個世界，乜都係唔公平㗎啦，唯獨時間係最公平。如果你成日係咁，書又唔讀，運動又唔去做，使錢又唔節制，冇目標，冇愛好，冇期望，生活唔會自己變好。睇多啲書，賺多啲錢，少諗啲無謂嘢，努力唔係為咗攞更多，而係為咗有得揀。努力嘅意思，就係當好運嚟到嘅時候，你就覺得自己值得㗎啦。」