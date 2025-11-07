梅根被爆冇獲邀自行現身時裝騷　重振時尚影響力無果疑被列黑名單

英國哈里王子於2020年退出英國王室後，與妻子梅根（Meghan Markle）移居到美國生活。近期梅根積極參與幕前工作，繼與Netflix合作拍攝節目《With Love, Meghan》後，上月現身巴黎時裝周，出席Balenciaga時裝騷，不過近日有外媒大爆內幕，指原來梅根沒有被獲邀出席活動。

梅根與哈利現居美國加州。（Getty Images）

綜合外媒報道，梅根事前並沒有獲邀出席Balenciaga時裝騷，得悉品牌在時裝周舉行時裝騷時，梅根親自聯絡Pierpaolo Piccioli表示自己想出席時裝騷。另外，最近梅根在社交平台大讚Dior品牌的設計，令外界猜測梅根將會跟品牌合作。不過就在時裝周舉行期間，梅根抵達巴黎後，到品牌總部聲稱有高級定制預約，但經過確認沒有預約紀錄後，被婉拒進入。有傳Dior泄露的內部文件顯示，梅根團隊曾多次向Dior提出合作，但均未獲成功，Dior高層決定將梅根列入黑名單，以防潛在公關危機，其他奢侈品牌也紛紛效仿。

梅根上月現身巴黎時裝周，出席Balenciaga時裝騷。（Getty Images）

梅根被爆冇獲邀出席Balenciaga時裝騷。（Getty Images）

消息指，梅根被Dior拒絕後，現身Balenciaga的時裝騷，試圖重振自己在時尚圈的影響力。可惜儘管在場媒體舉機拍攝，但現場氣氛異常冷淡，無論編輯、設計師及造型師都刻意與梅根保持距離。