任晴佳首次設計晚裝長裙成品曝光　親自演繹大露背勁性感令人嘩然

影帝任達華與琦琦的21歲獨女任晴佳 (Ella) 因身材高䠷又美貌出眾，更獲封「最索星二代」。現時就讀倫敦政治經濟學院的她曾經分享過她一天的大學生活，身為超強學霸的她除了跳級上課程外，即使已經深夜11點半她仍會到圖書館學習，直到凌晨接近2點，非常自律又努力。除了讀書叻，任晴佳遺傳了父母的優良基因，兩年前已繼承父母衣缽做模特兒，且成為各大品牌的新寵兒。任晴佳從小對時尚圈有濃厚興趣，充滿時尚觸覺，對穿衣打扮也有有獨特心得，最近她就首次設計了一襲晚裝並親自演繹。

任晴佳與琦琦曾母女檔接Job。（IG@voguehongkong）

任晴佳公開她的校園生活（截圖）

任晴佳日前隨她爸媽到意大利西西里出席婚禮，她先是穿上一襲紅色晚裝裙赴會，之後在婚宴上就換上了由她親手設計的藍色大露背晚裝裙，性感迷人，氣質出眾。她與爸媽拍攝了一家三口的溫馨合照，身高已跟爸媽一樣。任晴佳還拍片分享了該襲晚裝裙的製作過程，透露這是她第一次作出嘗試，從繪圖到揀布料均是她自己一手包辦，親力親為，好有才華，相當叻女。任晴佳她又將多名外籍女星的照片放到影片中，表示眾人的打扮是她參考的對象。她媽媽琦琦留言表示喜歡她的設計，還說「愛你」對她表達愛意。

設計圖。(ig圖片)

任晴佳與父母出席婚禮。(ig圖片)

任晴佳親自設計的藍色晚裝裙。(ig圖片)

