前TVB最索財經主播學術界又升呢　首次主持國際會議曬專業裝靚爆

現年34歲的前財經主播孫雪祺（Gigi）因身材出眾，效力無綫（TVB）期間已深得觀眾心，被封為「翻版陳瀅」，更曾因身材火辣被公司「照肺」，希望她低調些少。2023年6月孫雪祺宣布離巢後，去年正式轉跑道成為大學講師，初期任職於香港城市大學媒體與傳播學院，其後再轉到香港教育大學任職，更「升呢」成為副課程主任。不知不覺孫雪祺又升級，日前她出Post自爆首次籌備和主持國際學術會議，又靚又專業。

前財經及天氣主播孫雪祺（Gigi）。（IG：kei.suen）

孫雪祺離巢後大解放。（IG@gigi.sun928）

孫雪祺近日在Instagram發文慶祝自己完成雙語主持任務，她說：「第一次參與籌備和主持國際學術會議，感謝世界各地的頂尖Professors，各大傳媒機構負責人，以及我的百萬博主好朋友吉如和Sisi（大量合照還沒收到）收穫頗豐，繼續努力」。孫雪祺自謙稱為「傳媒學術界小薯」，但沒有一定實力，絕不會受賞識擔以重任。孫雪祺一身黑色正裝，又Fit又專業，她在台上揸咪主持，大方得體，在學術界又升一級！

孫雪祺（IG@gigi.sun928）

孫雪祺（IG@gigi.sun928）

孫雪祺曾因身材太好太靚被公司「溫馨提醒」。她曾透露無綫新聞部對主播的衣着、言行都有嚴格標準：「我聽過話太性感嘅相就最好唔好Post，同埋可能太多新聞報道，我哋都會俾人照吓肺，話你可能要低調少少。」惟孫雪祺就謙稱自己身材只是普通，但直認曾被前公司「溫提」：「公司都有提醒過我，『你個身材比較突出，要小心啲』，但係係溫馨提示，唔係嚴重。（要小心啲咩？）唔好再Post啲Over啲嘅嘢，譬如落水、海灘，就唔可以囉。」

孫雪祺首次主持頂尖國際學術會議。（IG@gigi.sun928）

孫雪祺首次主持頂尖學術會議。（IG@gigi.sun928）

孫雪祺大方得體又專業。（IG@gigi.sun928）

孫雪祺好靚！（IG@gigi.sun928）