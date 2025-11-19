TVB台慶2025｜曾志偉公布去向　入TVB四大功績成功殺出新路

《萬千星輝賀台慶2025》結束後，大家都很期待曾志偉的發言，事關近日不斷傳出他會在台慶日上有重大公布，有人猜測是否關於總經理的去留。不過，今日騷後曾志偉接受傳媒訪問時表示，自己會繼續留任，大家只是誤會了他的意思，但總有一天會離開。

曾志偉繼續留任總經理。（葉志明攝）

曾志偉回巢香港電視廣播有限公司（TVB）擔任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）兼行政委員會特別顧問，並於 2021 年 9 月正式升任為總經理（節目內容營運）以來，他推動了一系列重大改革。其中成功促成了TVB與香港「四大唱片」公司破冰更是最大功績。

破冰記者會。（資料圖片）

自2009年起，TVB與環球、華納、SONY音樂、EMI 等主流唱片公司因版權使用問題陷入紛爭，導致大批主流歌手從TVB的音樂節目中「失蹤」。曾志偉成功牽線搭橋，促成了這場被業界譽為「世紀大和解」的破冰。隨著《音樂永續樂壇共享》記者會的舉行，四大唱片旗下藝人得以重登TVB舞台。

在綜藝節目內容方面，曾志偉重啟了由他主持的經典王牌遊戲節目《獎門人》系列，以《開心無敵獎門人》的全新面貌回歸螢幕。該節目一推出，成功喚醒了數代觀眾的集體回憶，並在收視與話題性上獲得了不錯的迴響。

曾志偉重啟了經典王牌遊戲節目《獎門人》系列。（節目截圖）

另一方面，曾志偉也致力於發掘和培養新一代演藝人才。他主導製作了多檔備受關注的歌唱選秀節目，包括在《聲夢傳奇》成功捧紅了如炎明熹、姚焯菲等年輕偶像，《中年好聲音》：將目光投向年齡較大的歌唱愛好者，成為近年來TVB最具話題性的綜藝節目之一。

《聲夢傳奇》一班學員吸納了一班粉絲。（資料圖片）

除了香港市場，曾志偉也促進TVB與內地娛樂產業的合作，不僅製作了多部高成本的合拍劇集，更成功促成了多個大型綜藝節目的跨地域合作。其中，與湖南衛視合作的大型音樂綜藝《聲生不息》，以香港音樂為主題，成功吸引了兩岸三地觀眾的目光，為TVB的內容找到了更廣闊的市場。