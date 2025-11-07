李心潔畫展未開幕已賣一半　外婆遺物成非賣品：帶住佢去每個畫展

影后李心潔昨日（6日）於上環一畫廊舉辦畫展，今次繼台灣後，首度在香港舉辦大型個人畫展，主題為「糖不甩」。李心潔接受傳媒訪問時分享以港式甜品命名的靈感來源：「取一個名係香港人一聽到就會好熟悉同親切嘅。其實係大家都好熟悉嘅一種甜品，亦都係我自己好鍾意食嘅甜品。」李心潔更感性透露，其中一幅「非賣品」藏有外婆的遺物，是她投身藝術的起點，亦是她永遠的精神支柱。

影后李心潔於上環一畫廊舉辦名為「糖不甩」的畫展。(胡凱欣 攝)

李心潔接受傳媒訪問時分享以港式甜品命名的靈感來源。(胡凱欣 攝)

李心潔今次整個系列的畫作都是圓形的，她笑指：「同糖不甩一樣。」她表示甜品總能帶來快樂：「食甜品會令人好開心，小朋友又鍾意，大人食都會露出童真嘅笑容。」她希望透過作品傳遞這份純粹的喜悅。畫展反應熱烈，她透露未正式開幕已有半數作品被朋友預訂，而好友梁詠琪大手買入了她四幅作品以支持。

李心潔今次整個系列的畫作都是圓形的。(胡凱欣 攝)

畫展中最特別的作品，是一幅加入了真實恤衫的畫作。李心潔分享，這件衫是她已故外婆的遺物，亦是她創作的初心：「我開始畫畫嘅契機，源於我外婆離開。咁就嗰陣時好傷心，咁就覺得好似要諗到要用畫畫嚟抒發我嘅心情咁樣。」當時她為抒發哀思，將外婆親手縫製的衫縫在畫布上，完成了這幅意義重大的作品。李心潔指著畫作說：「我外婆留俾我嘅愛同精神，我會帶住佢去每一個畫展囉，即係非賣品嚟嘅」她表示自己也有畫外婆的樣貌，但這幅畫作，她指不會公開：「唔會攞出嚟展覽，自己私藏。」

李心潔畫畫的起源是因為外婆的離開，要抒發感情。(胡凱欣 攝)

是次畫展亦有兩幅出自一對孖仔的手筆。李心潔笑言兒子「六、七個月大就開始畫畫」，耳濡目染下對藝術充滿興趣。她回憶在台灣籌備畫展時，兒子們的「頑皮」舉動反成神來之筆：「佢哋半夜起身，攞住顏料潑咗上我幅大畫度，幅畫係我救唔返！」最終她決定保留這個「意外」，視之為母子三人的共同創作。她笑言已儲起兒子們六、七本畫冊，不排除將來舉辦親子畫展。

呢兩幅畫是出自李心潔仔仔。(胡凱欣 攝)

除了畫家身份，李心潔亦宣告全面回歸演藝事業。她兩年前在台北舉行了入行20年來首個演唱會，並推出了新EP：「我依家返番嚟做音樂，會繼續去做」她坦言非常享受舞台，亦希望有機會能再來香港表演或舉辦演唱會。除了歌唱事業外，其實李心潔亦想在港拍電影。被問到《回魂計》會否有續集時，她直接說：「你睇續集啦。即係我諗導演佢哋都有構思緊續集故仔嘅，即係希望係有囉。」她亦表示：「我之前喺HAF（亞洲電影投資會），我監製嗰套戲即將會開拍啦。」相信亦同樣令人期待。

除了畫家身份，李心潔亦宣告全面回歸演藝事業。(胡凱欣 攝)

張艾嘉與梁詠琪一同到場撐李心潔的畫展。(胡凱欣 攝)

梁詠琪同李心潔好老友。(胡凱欣 攝)