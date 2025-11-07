四喜劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《四喜》陸劇又名十月人生、十月人生之有喜，改編自小説《有喜》。有藍小汐作為編劇，沈嚴、瀋陽為執導，由童瑤、蔣欣、黃明領銜主演的一套以現代女性成長為題材的電視劇。童瑤和蔣欣分別憑《如懿傳》和《甄嬛傳》知名度大升，還有黃明昊首次在電視劇亮相，不知道劇集會有什麼火花呢！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《四喜》電視劇情大綱

在南溪古城裡，沈明珠（童瑤 飾）原本擁有美滿家庭、愛情如蜜，丈夫馮建奇卻在自己懷孕後見義勇為意外離去，瞬間跌入人生谷底。正懷孕的她陷入養育危機，眾人議論紛紛中，她選擇跟隨自己的想法，堅持生下腹中兒子，婆婆為了保胎一反常態，對明珠百般討好，反倒讓她厭惡。就在此時，失散多年的親姐許知夏（蔣欣 飾）與尋親而來的親生父母闖進她的生活，明珠內心受親情觸動，漸漸走出傷痛，不料公公的突然離世揭開婆家資不抵債一事，她就此被夾在親生家庭、養父母與公婆之間，演變成「三媽爭女」。同時面對育兒困境和重逢失散多年的親生家人，明珠不但肩起丈夫家族的企業債務，還要面對姐姐許知夏、弟媳、小姑的生活難題，她仍能站出來，幫忙理清債務、負責工作，帶著三個家庭所有人昂首再出發。

《四喜》播出時間｜最新追劇日曆

《四喜》電視劇幾時播? 《四喜》一共有36集，由騰訊視頻、CCTV-8黃金檔播放。每日19:30更新2集，首更3集，SVIP搶先看一集。

《四喜》演員人物關係圖

《四喜》演員

童瑤 飾 沈明珠

丈夫於正在懷孕時意外離世，婆婆對她百般討好，親生媽媽又突然出現，令她陷入困境

电视剧四喜官微@Weibo

蔣欣 飾 許知夏

明珠失散多年的親生姐姐

电视剧四喜官微@Weibo

黃明昊 飾 沈明輝

明珠的弟弟，很聽姐姐的話