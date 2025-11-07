JPEX案 ｜裕美法院「醜照」成各大媒體封面　林作嘲笑：老太臃腫

虛擬資產交易平台JPEX案，警方日前拘控多名人 士，其中涉及林作及網紅陳怡等，共涉33項罪名，包括串謀欺詐及洗黑錢等，而在11月6日他們就被押至東區法院提堂，暫時均無須答辯。而身為林作女朋友的裕美，在當日亦有現身旁聽，一舉一動都被媒體影到，而有多間媒體就刊登了她一張在法院外的「醜照」作封面， 林作在得知後就在社交網站發文嘲笑對方，甚至對她隱藏該貼文，令她不能看見。

林作涉及JPEX案，案件已正式進入司法程序。（資料圖片）

林作在社交網站的限動時態中，上貼多則有關裕美在法院外的「醜照」封面新聞，仔留言表示：「有不少記者問候，問我今天單不擔心。坦白，目前最擔心的是本人女友被傳媒拍的照片，老太臃腫，實在不似一個38歲輕熟女，可能是最近去韓國打太多，不能Tag她，此post已hide她，不能今天再多一個麻煩了。」

裕美被傳媒影到的照片。（資料圖片）

林作在社交網站嘲笑裕美。（資料圖片）

而就在法院外被影到的「醜照」，裕美亦有在社交網站炮轟傳媒：「你哋WhatsApp話一早就喺度等，希望我停低卑你影幾張相，見你哋都辛苦了，我配合。你他x的揀張這麼醜的相，你哋下次Msg我有任何要求我不再配合，係咁先。」相當生氣。

林作辦妥保釋手續後，在女友裕美及律師陪同下離開東區法院。(陳順禎攝)

林作所涉案件共有8名被告，他們一共被控33罪，包括串謀欺詐、欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產和洗黑錢等。而在8名被告中，除鄭雋熹不准保釋外，林作及陳怡准以30萬保釋，其餘5人准以5至10萬元保釋。