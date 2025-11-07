全民造星Family除夕元旦澳門騷 建行（亞洲）Visa卡11.10優先購票

召喚各位鏡粉！久未合體的MIRROR即將齊人亮相，為鏡粉送上滿滿福利！除了早前宣布於除夕與全民造星家族包括COLLAR、ERROR、LYMAN(香胤宅) 、P1X3L、ROVER及5G到澳門開騷，與粉絲倒數之外，元旦日更加推「MIRROR專場」演唱會，一連兩日與粉絲狂歡！MIRROR每次開騷皆一票難求，想快人一步搶飛入場？憑建行（亞洲）Visa信用卡，於11月10日2pm起，可於Cityline優先購票，立即看內文了解搶飛攻略！



造星師弟妹開家族騷 預告有驚喜舞台

MIRROR踏入成軍7周年，成軍月頻頻齊人亮相，近日正式落實將於除夕（12月31日）及元旦（1月1日）「過大海」到澳門開騷！除夕當日，MIRROR將與一眾「造星」同門師弟妹，包括COLLAR、ERROR、LYMAN(香胤宅) 、P1X3L、ROVER及5G於澳門新濠影滙綜藝館舉行家族演唱會 - 「KING MAKER FEST: COUNTDOWN TO 2026」，以極華麗的陣容與粉絲倒數迎接2026年。

與鏡粉玩足兩日 元旦專場掀搶飛潮

倒數玩足一晚，2026年第一日鏡粉又可再見到偶像。因為MIRROR全新演唱會「MIRROR FIRST DAY 2026」將於元旦日舉行，場地同樣是澳門新濠影滙綜藝館。時隔兩年12子再合體開專場，而且更是以往從未踏足過的全新舞台，勢必再掀搶飛潮！以往MIRROR開騷總是一票難求，但這次建行（亞洲）Visa信用卡持卡人有福了，因為可享有獨家優先購票福利！憑此卡可於11月10日下午2時起至11月11日於Cityline搶飛，快人一步率先入手演唱會門票。鏡粉們立即Mark實時間搶飛，與偶像浪漫過除夕、喜迎新一年吧！

「KING MAKER FEST: COUNTDOWN TO 2026」

演出日期：12月31日（星期三）

演出時間：10pm

演出陣容：COLLAR、 ERROR、 LYMAN、 MIRROR、 P1X3L、 ROVER及5G （排名不分先後）

票價：HK$1,888／HK$1,688／HK$1,388／HK$988（每張門票需額外加HK$110客戶服務費）

演出地點：澳門新濠影滙綜藝館

「MIRROR FIRST DAY 2026」

演出日期：2026年1月1日（星期四）

演出時間：7pm

演出陣容: MIRROR

票價：HK$2,388／HK$1,888／HK$1,488／HK$1,088（每張門票需額外加HK$110客戶服務費）

演出地點：澳門新濠影滙綜藝館

優先購票詳情：請按此

1 此推廣只適用於建行（亞洲）Visa信用卡。

2 每張合資格信用卡於同一交易可購買最多8 張門票（每場最多可購買4張門票）。門票數量有限，先購先得，售完即止。有關門票票務問題，請直接聯絡Cityline查詢。

受條款及細則約束。 借定唔借？還得到先好借！

（資料及相片由客戶提供）