長腿女神產後4個月練出腹肌　囡囡髮量驚人︰讓人溶化的小寶貝

現年34歲的前TVB「長腿女神」曾淑雅（Jumbo）在2023年突然宣布婚訊成為人妻，同年11月誕下囝囝Kobe，雙喜臨門，今年元旦再報喜宣布懷上第二胎，7月囡囡順利出世，成功三年抱兩，凑成「好」字！Jumbo產後4個月已極速收身，而她的兩個小朋友同樣擁有超多頭髮，濃密髮量猶如真人版Monchichi，勁可愛！

一家四口。（IG@jumbotsang）

一子一女湊成好字。（IG@jumbotsang）

+ 2

兒子bb時期髮量同樣驚人！

昨日（6日）Jumbo在IG分享囡囡的成長片段，見囡囡頭髮無論瞓或坐都似反地心吸力般全部豎起，髮量與哥哥BB時期一模一樣。Jumbo紀錄了囡囡很多的第一次，寫著：「與囡囡的生活小碎片❤️👧🏻眨下眼就4個月啦！大個女頭仔好夠力，亦都開始周身郁🤭而且仲有好多既第一次✅第一次一齊出街街✅第一次去飲茶✅第一個萬聖節✅試用痰罐去便便🤭成功左每天一點一滴的紀錄著🥰 #讓人溶化的小寶貝 ☺️ #媽媽生活 #圍著2個小朋友轉」。

Jumbo早前亦有為囡囡以monchichi造型拍攝了一個特輯，笑言：「為囡囡頭髮做埋個紀念🤣haha太可愛了」。不少網民都留言讚可愛，「佢個髮型真係好好笑！」黃嘉雯亦說：「Omggg super cuteMochichi 🐵」。

嬰兒房好靚。（IG@jumbotsang）

頭髮全部豎起，好搞笑。（IG@jumbotsang）

+ 10

好似真人版monchichi。（IG@jumbotsang）

+ 5

而Jumbo產後4個月已極速收身，她表示只回復50%的狀態，但腰間已沒有半點贅肉，腹部肌肉線條鮮明，她寫道：「Pilates次提早左回歸我的Pilates 生活🩷為我既全身上下重新啟動一下，由身體嘅協調平衡去到肌肉既控制，開頭仲係會搵唔到發力點，郁一郁番💪🏻肌肉又真係會有記憶，原來我仲做得到🥹Feel到自己既狀態番緊黎啦🔥💯#產後回復進度50%，身體經歷10個月的改變，內外還是要時間恢復，肌肉又要酸痛番幾日」。

產後4個月已練出腹肌。（IG@jumbotsang）

Jumbo話現在只回復50%狀態，仍要繼續努力。（IG@jumbotsang）

產後4個月已練出腹肌。（IG@jumbotsang）