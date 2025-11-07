Coffee林芊妤宣布誕下第二胎女兒　大曬全家福：健健康康一切安好

現年36歲的林芊妤（Coffee）於2018年與圈外男友翟志榮結婚，同年誕下囝囝翟德彥（伯伯），組成三口幸福家庭。2021年林芊妤透露自己不幸流產，直至今年5月她在IG宣布懷有第二胎的喜訊，但因檢查發現BB的第13條染色體有異常，令她哭成淚人，幸好最後無礙。今日（7日）林芊妤宣布已順利誕下第二胎女兒，並公開一家四口的溫馨合照！

幸福！（IG@coffee89921）

孕照！（IG@coffee89921）

母女平安！（IG@coffee89921）

恭喜！（IG@coffee89921）

林芊妤寫道：「報平安💓同時都為大家送上剖腹完嘅第一張全家福。妹妹檢查完暫時健健康康一切安好呀🥹感恩🙏🏻而我就到今日都仲係張床休息緊未落得床，真係過左一日先有力氣出Post同大家報平安，另一個重點係彥彥對妹妹真係好溫柔😝」。

好哥哥！（IG@coffee89921）

林芊妤向專業團隊表達了謝意，特別感謝一直以來悉心照顧她兩胎的婦產科醫生，以及讓她在手術過程中感到安心的麻醉科醫生。此外，她亦特別點名感謝她的兒科醫生，兩胎BB都放心地交由他照顧。林芊妤透露自己身體仍在恢復中，但能看到女兒平安降生，讓她感到十分幸福，亦感謝外界的支持：「最後最後要同一班網絡契媽講一聲I love you，因為全靠你哋嘅祝福先令我有無限勇氣走過呢段孕期，亦都因為你哋真誠嘅祝福令BB健健康康咁出世🥹💓」

溫馨。（IG@coffee89921）

幸福。（IG@coffee89921）