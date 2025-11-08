專訪｜姜濤已習慣黑粉攻擊：呢個世上唔可以剩係有讚美嘅聲音

姜濤將於12舉行「Keung To LAVA演唱會2025」，入行七年的他，有好多姜糖但亦有很多黑粉，姜濤的一舉一動都是網民的話題，人紅新聞多，相信姜濤也明白，他表示最近會冥相「將一的負能量，用一啲方法排出去」，姜濤今年26歲，要用冥相減壓，可想而知壓力有多大

成為萬人迷的代價，就是你每一步都給網民、傳媒放大，姜濤雖然經歷了七年的磨練，但他自言仍在學習中，他曾經有過不開心，甚至想過不做了，他說：「會覺得自己冇乜生活，冇乜私人空間。」

埸地：天瀧會所

姜濤將於12月底舉行第二個個人演唱會。（胡凱欣攝影）

姜濤入行後發生了很多事，令他受到很多攻擊，面對黑粉攻擊，他學習去面對「我都慣咗，其實都係對自己係好嘅事情，因為呢個世上唔可以剩係有讚美嘅聲音⋯⋯其實真正對你好嘅人係一定會話你，無論你做得有幾好，所以應該用一個好嘅心態，去接受唔同嘅聲音，人哋話我哋唔好，我哋就要客觀地審視自己。」

姜濤表示不會刻意去不看負評，會以正面態度去面對。（胡凱欣攝影）

娛樂圈要成功從來不易，姜濤坦言曾經不開心到想過不幹這一行，他說：「（有冇曾經唔開心到⋯⋯不如唔做？）當然有啦，但而家我會特別抗拒，一定會做或者一定唔做，會睇我將來嘅心態，但我希望係無論做又好，唔做又好，呢個都係我開心嘅選擇（有咩事件令你咁唔開心？）無特別係咩事件，即係覺得自己冇乜生活，冇乜私人空間，都係大家會經歷過嘅嘢，但而家已經過咗去，都慣咗喇。」