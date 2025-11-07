東張西望｜吸罐神功激發自愈唔食藥醫三高？　上元宇宙班稱身體好

《東張西望》今日（07/11）報道一單匪夷所思的事件。有觀眾報料，指自己姑媽因患有「三高」，在網上睇到一個「道堂」，聲稱可以靠打坐而令身體自我修復的YouTube片後，開始學習有關的「吸罐氣功」。



靠念力醫病，真係神奇。（《東張西望》截圖）

報料人明仔表示，起初姑媽去上免費堂，其後繳交$2,800後開始學習，「道堂」聲稱可以靠吸汽水罐，將病氣吸走的「氣功」。明仔表示擔心，只是姑媽現時只肯在房間中「修練」，而不肯按時複診睇醫生：「好似洗咗腦咁。佢而家有少少暈，同埋塊面紅，但係佢堅稱自己面色好咗，話而家只係練氣功，將病氣排緊出嚟，所以先至頭暈，我而家好擔心。」

兩日課程收$3,000，豐儉由人。（《東張西望》截圖）

《東張西望》也發現有關團體在網上發布的影片，當中就有講解所謂的「氣功」，又聲稱有一個切除了一個腎的腎病病人，被醫生宣布醫治無效，跟隨他修練八年後，依然健在，十分之誇張。

入面到底做緊乜？（《東張西望》截圖）

《東張西望》也發現有關「道堂」開班，發現一行30人在一個商業大廈的單位內上堂，期間傳出非常大聲的音樂，也聽到「導師」指導學員說出心中的期望：「講啦！！！」氣氛十分之奇怪。之後攝製隊找到有關「道堂」學員，該男子就表示：「上緊個元宇宙班，係關於催眠、潛意識、氣功嗰啲嘢囉，對身體好㗎。」

學員表示上元宇宙班。（《東張西望》截圖）

《東張西望》就事件訪問負責人，他回應：「我哋係茅山派，任何道家嘅打坐，乜都好，我哋從來唔會叫人唔使食藥。佢自己嘅決定唔關我事。你自己個人有病，醫生勸喻你食藥，你梗係要食藥啦。但係你上我啲班，你自己覺得越嚟越好，你唔食藥，你身體又冇問題，我又唔覺得你一定要食返藥。我都教咗五六年，超過幾百至一千人，呢個只係其中一個阿婆，有冇更負面嘅嘢出現呢？」現場也有學員接受訪問，指自己有三高，但也沒有食藥。

「道堂」負責人回應。（《東張西望》截圖）

中文大學物理系首席講師湯兆昇表示，用手吸汽水罐，只是一個簡單的物理現象。「呢個叫附着力，例如我哋隻手平時有啲汗或者油，擺落個枱上面都會覺得有少少吸力。另外一個原因就係同氣壓有關。銀仔都係差唔多。」《東張西望》主持俞可程問：「如果用嚟醫病？」湯兆昇回答：「如果可以用嚟醫病，頭先已經醫咗好多病，已經百病不侵。」

中文大學物理系首席講師湯兆昇：「如果可以用嚟醫病，頭先已經醫咗好多病，已經百病不侵。」（《東張西望》截圖）

節目中，「道堂」負責人表示課程是激發起學員的自愈能力。俞可程問，自愈能力可否訓練出來。負責人就回答：「至於能力係本身嘅本能，一隻狗使唔使睇醫生？可以唔使睇嘅。」《東張西望》也訪問家庭醫生林永和，林永和：「如果我哋話有另外一啲方法去激活所謂自瘉能力，好多都係一啲呃神騙鬼嘅講法。可能一年都接觸到幾位呢啲事。」醫生表示，都有病人前往想印證有關說法，發現其實身體變差了。

醫生話年中有唔少病人，都提過用其他療法醫治，結果當然係身體差咗。（《東張西望》截圖）

家庭醫生林永和：「如果我哋話有另外一啲方法去激活所謂自瘉能力，好多都係一啲呃神騙鬼嘅講法。可能一年都接觸到幾位呢啲事。」（《東張西望》截圖）