阮小儀轉職YouTuber？　Last Day笑中有淚向聽眾示愛：I love you

現年54歲的DJ 阮小儀是《森美小儀dot dot dot》、《架勢堂》、《早霸王》等多個電台節目的主持人，早前裸辭離開服務30年的商台。阮小儀日前在社交平台宣布有新搞作，原來是開設個人YouTube頻道，並於11月7日晚9點正式上架第一條片。消息一出，在網上引起一陣討論。



阮小儀轉職YouTuber？（《阮小樂園》截圖）

阮小儀個人YouTube頻道《阮小樂園》的首條片，主要紀錄她在商台Last day的情況。她在駕車回商台途中，談到雲妮姐姐節目《雲妮鍾情》，聽到播吳奇隆的《祝你一路順風》的歌時，感到百感交集。阮小儀離開《早霸王》公布動向 開YouTube預告玩嘢：冇任何規矩

（《阮小樂園》截圖）

吳奇隆的《祝你一路順風》。（網上圖片）

小儀更大爆：「本來《祝你一路順風》有好高位置，但係去到最後，大家都覺得懷着另一個原因去投呢隻歌，就係因為阮小儀。呢個係一個小小秘密，屬於我喺廣告部嘅秘密。嗰時我仲係暑期工，之後仲要返理工讀書，當時有個同事叫余廣志。係我喺廣告部第一個大佬，我跟佢嘅。」她表示，當時離職時，余廣志也用了同一首歌「送」給她。

阮小儀感動到喊。（《阮小樂園》截圖）

阮小儀分享人生哲理。（《阮小樂園》截圖）

之後小儀駛到一個停車場時，又說了另一個秘密，表示車位是向一對很有善的夫妻租下使用的。她又爆：「我有時遲交租，佢又會問：『做咩呀？冇交租。』（肥fan：冇錢？）係呀，但係我都會好好禮貌，所以我哋關係好好。」小儀也表示，最初覺得這個停車場不適合自己，認為泊車困難。「原因係上同落嗰條路好窄，但係慢慢慢慢，你以為艱難嘅嘢，你試咗，你會覺得：『有幾難呀？』我好快上好快落就搞掂咗，同人生都一樣。」

阮小儀拍Vlog。（《阮小樂園》截圖）

阮小儀同聽眾示愛。（《阮小樂園》截圖）

最後，正式完結商台Last day，小儀亦感謝多年來支持他的聽眾，說：「I love you」。她也透露，正在計劃即將要做的事，但因為自己想將事情做到最好，所以還未能向大家透露。「真係會做，但係畀啲時間我。可能真係慣咗，一係唔做，一早就要做到最好。」