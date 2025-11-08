陳奕迅女兒陳康堤新歌由竇靖童作詞甄濟如作曲　邀分手前男友拍MV

陳奕迅（Eason）與徐濠縈的愛女陳康堤（Constance）今年6月正式進軍樂壇，推出首支英文單曲《doll》，成為娛樂圈最受矚目的「星二代」女新人！繼今年9月推出廣東歌《一律建議分手》，邀請到黃偉文填詞後，日前康堤再推出全新國語歌《story that never ends》，由王菲女兒竇靖童作詞、甄子丹女兒甄濟如作曲，三位星二代強強聯手，新歌MV更請來剛剛分手的前男友Shou Honda合作拍攝，話題十足！

康堤在上個月初迎來21歲生日，不少好友都紛紛曬出合照為她慶生，而康堤的日本混血男友亦公開多張二人的合照，並留言：「Happy birthday to my girl.」高調放閃！不過上個月底康堤突然在IG宣布，與男友Shou Honda已分手，並透露兩人合作拍攝了新歌MV，她以英文寫道：「我和Shou Honda一起拍攝了我的下一支MV，這將永遠是一段難忘的回憶。雖然我們選擇了退一步，保持朋友關係，但我們會永遠互相支持。謝謝大家。」

日前康堤推出首支國語歌《story that never ends》，歌曲風格清新自然，而MV就全程用菲林鏡頭拍攝，並在東京取景。雖然新歌MV是康堤同Shou Honda的「分手紀念品」，但兩人都表現自然，在草地上奔跑、海邊漫步，充滿浪漫氣氛！而Shou Honda亦有轉發康堤的Post，並送上祝福：「Grateful to be apart of this masterpiece. Cheering you on from Japan!（很榮幸能參與這部傑作的製作，在日本為你加油！）」可見兩人再見亦是朋友！

