TVB小花收飯局邀約$5000齋食飯零身體接觸　無奈：都未夠我出條IG

TVB小花鄺靜汶（Cindy）曾在2020年參選港姐，雖然最後未有入圍，但其後報讀TVB藝訓班，畢業後簽約邵氏備受力捧，曾參演劇集《叠影追擊》及《破毒強人》等。Model出身的鄺靜汶曾是網絡女神，人氣極高，與2019年港姐冠軍黃嘉雯份屬好友。日前鄺靜汶自爆收到飯局邀約及交友邀請，但就令她哭笑不得！

鄺靜汶（Cindy）曾在2020年參選港姐。（資料圖片）

日前鄺靜汶在IG限時動態大爆收到飯局邀約：「飯局邀請，$5000。只食飯，沒有身體接觸，客戶從事保險，請問可以嗎？」但鄺靜汶就笑言：「喂唔好講笑啦，$5000都仲未夠我出一段ig reels，開什麼玩笑？竟然有人鍾意我呢個類型啊？我咁爆炸，我忽然就跳掣㗎啦喎，難道佢個客係M底？」

之後鄺靜汶又再收到交友邀請：「好開心認識你，我已經30歲。我嘅工作係軟件工程同網絡安全。我亦都鍾意健身同打機。我嘅興趣/嗜好係混合武術同滑雪板。我都識講英文同日文。」對方更自稱個性好好，有責任感：「我尊重女人，亦都尊重我嘅父母。我唔鍾意講大話，我鍾意努力去覺得自己做得好好。」不過鄺靜汶就無奈表示：「又有一個。嘩，無啦啦做咩自我介紹？睇落你好似好好咁喎，但係唔係好適合我，乖啦玩返交友app！其實你係想介紹自己畀我呀定係想我幫你介紹女仔？定有冇女仔啱呀？佢又善良又盛，佢自己講，我而家都唔係好相信男人講嘢。」

