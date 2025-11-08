唐朝詭事錄3劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《唐朝詭事錄之長安》陸劇又名唐朝詭事錄3，有魏風華作為編劇，巨興茂為執導，由楊旭文、楊志剛領銜主演的一套以古裝懸疑成長為題材的電視劇。此劇是《唐朝詭事錄》的第三季，也是最終章，承接上季的故事設定和爆紅的主角人氣，原班人馬再度上陣，一同探究詭鬼奇案！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《唐朝詭事錄之長安》電視劇情大綱

在盛唐初期的長安裡，各方群雄視長安為一盤「棋局」，先天二年夏秋之際，天子雖已即位，但是權力處於大長公主之下，長安朝廷風雲暗湧。金吾衛中郎將盧凌風、狄公親傳弟子蘇無名奉詔帶領裴喜君、費雞師、褚櫻桃與薛環組成唐詭探案小隊，護送康國進獻金桃之名返回長安，他們既是主動以身入局，又同時是被牽引入天子和公主暗中對侍的天下棋局。長安城充滿詩意，亦充滿危險，在朝廷權力鬥爭中，探案小隊逐一智破「康國金桃案」、「成佛寺的哭聲」、「白澤的蹤跡」、「諾皋記」、「旗亭畫壁」、「去天尺五」、「借齡者」、「盛世馬球」八件詭鬼懸案，堅持公義與良善，破詭正道，揭開「詭事」背後層層人心幽暗。

《唐朝詭事錄之長安》播出時間｜最新追劇日曆

《唐朝詭事錄之長安》電視劇幾時播? 《唐朝詭事錄之長安》一共有40集，由愛奇藝播放。11月8日起，VIP會員12:00更新6集，非會員更新2集。11月9日起，VIP會員每日18:00更新2集，非會員每日18:00轉免1集 (11月23日12:00更新)。11月24日-11月26日VIP會員停更。11月27日起，VIP會員每日18:00更新1集，11月30日會員完結。11月8日起北京衛視品質劇場每晚19:30播出。

《唐朝詭事錄之長安》演員人物關係圖

《唐朝詭事錄之長安》演員

楊旭文 飾 盧凌風

楊志剛 飾 蘇無名

郜思雯 飾 裴喜君

陳創 飾 費雞師