EYT聚會羅蘭胡楓絕密激吻照流出惹嘩然　前TVB高層親揭背後真相

無綫經典綜藝節目《歡樂今宵》(簡稱EYT) 是不少港人的集體回憶，一年一度的《EYT好友會聯歡晚會2025》日前完滿舉行，一眾昔日曾參與EYT的藝人以及幕後人員都有出席，當中包括傳過緋聞的一對好友羅蘭及胡楓。適逢羅蘭今個月踏入91歲生日，眾人更送上蛋糕為她提早慶祝，相當有心。近日社交網上竟然流出多張當晚聚會上胡楓與羅蘭激咀的照片，令人譁然。

羅蘭獲大家提早為她慶祝生日。(FB圖片)

羅蘭獲曾醒明等人為她提早慶祝生日。(FB圖片)

原來該些照片是由TVB前企業傳訊部宣傳科副總監曾醒明發布的，曾醒明當晚也有出席聚會，事後他在FB分享了場內照片，他指胡楓跟羅蘭激咀的照片只是AI生成的。曾醒明發文寫道：「大會特別度身頒發『至尊喜劇孖寶』榮譽獎座予修哥和羅蘭姐，以AI製作一段兩人故事，歌曲幽默抵死，尤其AI創作的兩人擁抱熱吻纏綿鏡頭，簡直令人發噱，引發哄堂大笑。」

羅蘭與胡榭楓激吻。(FB圖片)

羅蘭與胡榭楓激吻。(FB圖片)

羅蘭與胡榭楓激吻。(FB圖片)

當晚那些照片不少來自羅蘭與胡楓兩人之前的劇照，包括有去年播出的《妳不是她》劇照。該劇由丁子朗、馮盈盈主演，網民焦點落在「最年長螢幕 CP」羅蘭與胡楓所演的「遲暮戀」。劇情講述阿信（丁子朗飾）嫲嫲月英（羅蘭飾），因在老人院亂放紙飛機，引來院長及院友家屬投訴。阿信女友夏莉（馮盈盈飾）介入事件後，發現嫲嫲並非亂拋垃圾，只是將紙飛機當作情書，並誓要送到愛人琛伯（胡楓飾）手上；為了向琛伯示愛，嫲嫲還經常夜探琛伯，最後因為琛伯開口承認「我想同月英去拍拖」，兩老終能如願拍拖。