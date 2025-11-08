麥明詩囝囝再次解鎖新技能好驚喜　比一般同齡BB發展超前兩個月

現年33歲的「十優港姐」麥明詩 (Louisa) 去年3月與機師老公盛勁為 (Keith) 結婚，同年11月宣布造人成功，今年3月21日麥明詩在IG宣布BB已經順利出世，並曬出了一家三口的溫馨合照。麥明詩最近不時更新社交網，分享當新手媽媽的日常生活點滴以及心情，間中也會曬出囝囝的得意照片，讓大家一起見證囝囝的成長。早前麥明詩與老公盛勁為以及囝囝一家三口就到了澳洲出席好友婚禮，今次是麥明詩的仔仔第一次坐飛機出國遠行，也是第一次參加婚禮，囝囝表現相當乖巧抵讚。

麥明詩同老公盛勁為。(ig圖片)

麥明詩同老公盛勁為帶同仔仔參加好友婚禮。(ig圖片)

麥明詩首次曝光仔仔正面樣。(ig圖片)

麥明詩的囝囝現在7個多月大，隨住囝囝日漸成長，麥明詩在陪伴囝囝的成長路上見證了好多個第一次。麥明詩之前已出post分享過囝囝識轉身，識坐等技能，今日她再次宣布囝囝解鎖了新成就。她於IG story分享了一段短片，寫上：「我只不過去廚房攞個奶樽蓋」，片中可見她的囝囝背住鏡頭，自己一個扶住廚櫃慢慢企直身子，企得好穩，並望住櫃上的奶樽彷彿想上去拿似的，相當可愛。麥明詩未有透露今次是否她囝囝首次識自己企，但查看育兒資訊一般BB大約在9至11個月大時，會開始學習扶著東西站立，麥明詩囝囝7個多月已識自己扶住廚櫃企，真是相當厲害，比一般同齡BB發展超前了起碼兩個月，完全是發展在生長線的頂端。

麥明詩囝囝7個多月已識自己扶住廚櫃企。(IG截圖)

