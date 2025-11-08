李文偉爆幫亞視搞製作要賣股份套現　講明：靠亞視未必維到生

亞洲電視控股有限公司，今年9月遭一名債權人入稟高等法院提出清盤呈請。正當大家以為亞視終於「壽終正寢」之際，GoodShow TV Ltd 行政部總監陳永聰發聲明，表示Good Show TV前任首席顧問李文偉先生將會擔任亞洲電視ATV和浚昇影業有限公司節目部總監，將會有新搞作。而聲明中提及的李文偉，就是黃夏蕙前經理人Simon Lee。

李文偉直言亞視今次的製作是要自己出錢搞。（陳順禎攝）

今日（8/11）亞洲電視於大埔電視總台舉行演員招募，亞視節目總監李文偉接受《香港01》訪問時坦言，這個項目製作，全數自資出錢：「我哋會拍8個節目，包括有飲食、醫學、長者、靈異節目等。今次我哋嘅口號係奇蹟。（外界擔心冇糧出？）係呀，擔心冇糧出。我哋想靠自己，因為靠其他金主要睇面色。所以我哋要求千幾蚊一個廣告，相信佢哋畀得起。」

全數自資出錢。（陳順禎攝）

李文偉表示：「呢次嘅項目製作我係要自己攞錢出嚟拍。（攞幾多錢？）其實我係買咗10% Good Show TV嘅股份，套現咗20幾萬去搞頭兩個月先。如果頭兩個月都搞唔到，又點樣可以搞個節目巡禮呢。同埋我順帶喺呢度講明，你哋最好有份正職（向在場面試演員講），如果靠亞視電視做，真係未必維到生，佢哋一定係freelancer，我哋唔會簽做藝人，因為皮費重，我暫時做唔到。」

李文偉透露資金暫時得二十幾萬。（陳順禎攝）