金式森林｜李成昌佛系做港漂　鍾情香港：除非TVB有一日唔要我

無綫（TVB）劇集《金式森林》進入結局周，日前（08/11）劇中演員，郭晉安、陳曉華、龔慈恩、羅子溢、徐榮、李成昌等都有出席宣傳活動。



李成昌是資深演員。他表示近年順勢減產了，變相多了與家人相處的時間。（林迅景 攝）

李成昌接受《香港01》訪問，他坦言最近已減產，亦因TVB與他續約而感到開心。「而家劇接劇，又同朋友去玩，短就去珠江三角洲，最近去完九寨溝。」減產？即是被公司扣工作量？他解釋說不是，而是工作比較以前少，多了些工餘時間而已。「既然夠工，希望唔好接咁多，同埋我都好後生。而家趁有氣力，返多啲中國。」他坦言，希望趁還有「腳骨力」多些回國走走，旅遊。問到，減產減了多少？他回答：「續咗第二次約，騷冇減到。而家係少嘢做，咁咪順呢個勢，不過都係擋唔住，啱啱拍完《玫瑰戰爭》，聽日就返澳門拍《璀璨人生》。」

近年多了不少綠葉北上發展，李成昌坦言因為家庭在香港，也習慣了香港生活，所以未必會北上定居，但最近也已有內地工作接洽。「我就唔同，可能慣咗香港，佢叫我返去發展，除非真係TVB有一日唔要我囉。」帶貨，拍微電影？「有，有人叫我，但係價錢唔啱。太少啦。帶貨嗰啲傾緊，我成日覺得唔知自己適唔適合做呢樣。」他表示，不是抗拒北上發展。「初初係唔慣，但係近幾年多咗返去，都係習慣。嗰啲叫咩，港漂，哈哈。」

「除非真係TVB有一日唔要我」，是認真的？他回答：「認真㗎，咁我個年紀，同埋而家拍攝數量，我唔知佢哋第時會唔會淘汰一啲人，或者嫌我⋯⋯後生得濟啦，呢啲唔敢包。」即是如果有一日不再與TVB有合約，才會北上搵機會？他說：「係啦，好多人想去㗎，試吓囉。」