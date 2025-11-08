高齡懷孕女星踏入孕晚期慶祝結婚4周年　曾歷小產人工受孕終佗B

現年40歲的戴夢夢在2021年與圈外男友Kyle結婚，升呢做人妻，今年8月她在IG宣布懷孕喜訊，並透露求子之路充滿艱辛，最後以試管嬰兒（IVF）技術成功懷孕！據知戴夢夢現時懷孕約9個月，日前她與老公迎來結婚4周年，她在社交平台分享合照，並寫道：「今年有點不一樣，Happy Anniversary ❤️❤️❤️#四周年快樂 #絲婚 #silkwedding #mrandmrssun #孕晚期 #倒數階段中」相中所見，Kyle一手攬住戴夢夢，一手輕撫老婆的孕肚，畫面溫馨！

戴夢夢2021年尾宣布結婚。（IG@dreamon_mon）

戴夢夢大曬恩愛。（IG@dreamon_mon）

今年8月宣布懷孕。（IG@dreamon_mon）

結婚4周年！（IG@dreamon_mon）

戴夢夢曾在接受訪問時透露婚後一年多開始嘗試「造人」，至2023年成功懷孕，可惜不幸小產，令她有陰影，甚至對自然懷孕有恐懼，她透露自己經歷過無數次努力與失敗才成功佗B，更為懷孕打過300針！戴夢夢曾拍片記錄自己求子之路的辛酸，可見她除了要抽血之外，還要自己打排卵針，肚皮上更貼住膠布，估計是打針後肚皮瘀青，而她亦坦言「打排卵針嘅時候係特別腫同肥啲嘅#舊年一路都處於肥腫狀態」，期間更要「無限輪迴打針#無限輪迴抽血」，幸好最終迎來「蛇寶寶」，過程實屬不易！

回顧求子之路的辛酸。（影片截圖）

抽血。（影片截圖）

打排卵針。（影片截圖）

過程不易。（影片截圖）

成功懷孕。（影片截圖）

戴夢夢為懷孕打足300針。（IG@dreamon_mon）

孕照。（IG@dreamon_mon）

