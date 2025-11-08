許家傑投正劇懷抱唔拍《愛回家》？　大派定心丸：靈魂已經入咗血

許家傑在劇集《金式森林》中飾演大律師應華龍，亦是他罕有地在《愛・回家之開心速遞》以外與觀眾見面。今日（08/11）他出席《金式森林》劇集宣傳活動接受《香港01》訪問時，表示角色相當有挑戰性。

許家傑出席《金式森林》劇集宣傳活動。（林迅景 攝）

許家傑說：「講真，今次真係一個好重嘅擔子，因為三版紙全部都係你講，確實準備真係要好充分，因為有陣時劇情係飛紙仔，一個星期前先收到，咁就真係完全邊度都唔去，就喺屋企讀劇本，因為好多人名、日期，全部都唔可以錯，幾十個演員坐晒喺度就係等你一個講，個壓力係幾得意。好彩背得夠多就克服到，其實我細個係有少少語言障礙，咁所以口齒唔係好清，可以趁呢個機會練習吓。」

許家傑在《金式森林》中飾演大律師應華龍。（截圖）

許家傑表示，做「送水輝」和「應華龍」的分別很大：「個節奏好唔一樣，譬如《愛回家》就要好輕快，一場戲就要即刻表達到，drama就要理解個角色背景，同埋要3個月就融入，但係我做送水輝已經做咗8年。感覺好唔同，可能某程度上送水輝已經係我本人性格。」

許家傑出席《金式森林》劇集宣傳活動。（林迅景 攝）

送水輝形象深入民心。（ig圖片）

有觀眾會問，許家傑會否放棄拍《愛回家》，轉而投正劇懷抱？他回答：「我相信唔會嘅，因為《愛回家》都家傳戶曉，我哋都做咗咁耐，個靈魂都已經入咗血，每個人都會叫我送水輝。」他表示，無論正劇和處境喜劇也喜歡，沒有哪邊更好或更低，從正劇中，他可以學習新睇法、新演技，再將之融會貫通，或帶入《愛回家》之中。