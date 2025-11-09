林志華解構監製三大職責　主角有冇飯都關事：唔畀羅子溢放食飯

在TVB劇集宣傳活動，或一些重要場合中，常會聽到演員們開口多謝TVB、公司高層和劇集監製。一套成功的劇集，除了演員、劇本以外，監製的功勞也是功不可沒的。到底監製一職的工作，除了搵演員拍劇外，又負責什麼？是否有如電影《低俗喜劇》一樣？

出席《金式森林》宣傳活動。（林迅景 攝）

昨日（08/11）《金式森林》劇集宣傳活動中，金牌監製林志華（Lam哥）接受《香港01》訪問時就解釋了監製的工作，原來也十分不簡單：「我自己睇法係，將所有製作、創作、幕前幕後嘅人組織起嚟，我自己諗到一啲方向，就帶住佢哋一齊去創作劇本，搞製作，同演員構思演出，跟住過程又要睇住啲錢點用。」

金牌監製林志華有相當多佳作，例如《EU超時任務》、《踩過界》系列、《反黑路人甲》等等。（林迅景 攝）

片場食咩飯都歸監製管？

記者笑言，即是片場食叉燒飯還是白飯，都是由監製控制？林志華就回答：「其實係公司規定咗，可以食啲乜嘢，每餐飯幾多錢公司有規定。可唔可以食兩盒，或者食三盒，就由我話事。」（加雞髀呢？）冇嘅，體力勞動多就可以食多盒囉。」不過，他亦表示曾經不讓羅子溢食飯：「曾經有一樣嘢我最厲害嘅就係，唔畀羅子溢放食飯。」他解釋，因為羅子溢提出想花更多時間在拍攝主景上：「可唔可以拍多日？」當時林志華就提出：「仲有一個方法，就係你唔好放飯，不停拍，人哋打燈你就扒兩啖。」當時羅子溢十分接受提議，但後來到最後一天時就有點吃不消。林志華續說：「最後一日我問佢，要食啲乜嘢。佢話：『我冇嘢，我淨係想飲紅牛。』」

林志華笑言試過唔畀羅子溢放食飯，其實係時間上，同演員對成品嘅要求之下，作出嘅取捨。監製真係唔易做㗎。（林迅景 攝）

演員最緊要「靈氣相通」

不少觀眾都大讚《金式森林》選角一流，林志華表示，他們通常都是接到劇本後，才在眾多演員中揀出適合的演員。「主要喺公司裏面，我哋有好龐大嘅藝員團隊，我哋會睇返佢哋過往表現，或者我對佢哋嘅認識。但係有樣嘢好緊要，係佢哋畀我嘅感覺，係咪角色需要嘅感覺。拍過幾多套劇，同埋做過啲咩角色，反而唔係必然。如果重要嘅角色，我哋會約佢上嚟見吓面傾吓偈，睇吓佢同個角色之間有冇個靈氣相通。」

演員們出席《金式森林》宣傳活動。（林迅景 攝）

主角永遠要搵一線演員？

TVB劇集中的討論串，常會有人指「點解又係搵佢做主角？」訪問中問到，TVB中有沒有規定一定要某幾位做主角？林志華也回答：「可以參考，但係我亦好多謝公司有陣時畀我好大膽咁去做某一啲決定。如果我發覺公司有一個人，佢同我個角色靈氣相通嘅話，我會提出。我未必會理佢係咪第一線嗰排，我覺得佢有潛質進一步嘅話，我會去同公司提出，公司亦好贊成我哋有呢啲咁嘅取向。等於睇到我哋casting，有啲都好新，未必以前做一線嘅演員，但係今次公司都支持我哋。我哋亦畀啲機會唔同嘅同事，演員有得發展，公司亦會發展，呢個係我哋希望雙贏嘅局面。」

監製林志華也特別提到，十分感謝羅蘭姐接拍《金式森林》。（資料圖片 / 陳順禎 攝）