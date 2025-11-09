近年最有觀眾緣港姐街拍激曬長腿　上位期突然宣布重返教書惹揣測

應屆港姐季軍袁文靜，在決賽當晚憑藉一段無厘頭的Rap及淡定自信的表現，成功贏得評判歡心，入行後她食住此「優勢」，加上不造作的真性情和極佳觀眾緣，人氣持續急升！最近，袁文靜更同阿Bob林盛斌，及應屆港姐亞軍施宇琪拍檔主持節目《攻你上大學》，雖然廣東話依然有進步空間，但其「袁式」半鹹淡口音反而成為個人特色，同阿Bob互動充滿喜感，帶給觀眾不少歡樂。不過正當演藝事業順遂之際，袁文靜近日竟突然宣布「重掌教鞭」，引起網民熱議。

袁文靜是應屆港姐季軍，觀眾緣甚好。（資料圖片）

袁文靜在港姐決賽當晚，憑著無厘頭的Rap和淡定表現，贏得評判歡心，最終勇奪港姐季軍。（資料圖片）

袁文靜身材平均。（資料圖片）

袁文靜和同屆港姐亞軍及阿Bob林盛斌一齊主持綜藝節目。（陳順禎攝）

袁文靜早前寫錯「句含」引起好多想像空間。（ig@bob_lamshingbun）

袁文靜一向活躍社交平台，不時同網民互動分享生活，初入行的她，一時未能適應電視台的工作模式，曾笑言自己已成為「TVB特種兵」，試過挑戰連續開工18小時。其後又曾出出PO「呻」辛苦，自爆曾經月事期間，要忍住劇痛著住高跟鞋，為工作企足8個鐘，坦言「真係好辛苦」。不過袁文靜亦話，雖然辛苦，但為了工作一定會堅持到底，不少網民留言叫她加油。

談到獲得在TVB拍攝中秋宣傳片的機會，並首次挑戰古裝造型，為了1分鐘的影片，通宵拍足18個鐘，她說：「可能我之前的人生並不知道辛苦是什麼意思，不過沒事，港姐之後我已經是TVB特種兵了！」（小紅書）

早前袁文靜以「在TVB做藝人到底有多辛苦」為題，在社交平台上載了一段視頻。袁文靜直言遇到生理期，加上站了很久，腿痛到她都忍不住哭了。（小紅書）

而在等車回家期間，袁文靜更因體力不支而直接坐在路邊。（小紅書）

而趁著日前有幾日假期，袁文靜即快閃日本旅行叉電，換上一頭清爽短髮的她，不但沒令「顏值」下跌，反而增添幾分活力。近日，袁文靜又到了中環影相，並寫上：「rainy day at central」。相中她頭戴貝雷帽，身穿黑色露腰上衣，下身配搭超短裙，簡約得來不失時尚感，而且還大騷一對均稱長腿，在中環多個地標「打卡」，非常吸睛，吸引不少粉絲給Like，大讚她：「你真的很美」。

袁文靜日前到中環街拍。（IG@wenjing_yuan）

叉足電，狀態極佳！（IG@wenjing_yuan）

大騷長腿！（IG@wenjing_yuan）

但正當演藝事業上升之際，袁文靜近日竟突然宣布重掌教鞭，回去教書？惹來不少網民揣測，是否退出娛樂圈？原來非也，事實是袁文靜見演藝工作越趨穩定，所以運用空餘時間做回「老本行」，她在自己另一個社交平台以「重返教書｜每天早上7-10點 來找我吧！」為題，寫道：「教書工作因為參選港姐停了很久，現在藝人工作已經穩定下來了，我最近一個月每天早上10點學日語，我發現這之前我就算早起了也沒有做什麼事情（不夠自律)，所以不如用來做回老本行教教書。」並列出有關經濟的教學課程，實行演藝、教學「雙軌並行」。不少網民都大讚袁文靜超級優秀，不只有樣貌，還很有內涵，紛紛留言：「事業大女主，超級優秀」、「太可怕了，好強」，指她是真正的「美貌與智慧並重」！

袁文靜在自己另一個社交平台，透露自己會重掌教鞭，實行演藝、教學「雙軌並行」。（小紅書）

袁文靜絕對是一位內外兼本的「有料」港姐，除了擁有174cm修長身型，和亮麗外表外，履歷也相當厲害。她參選時報稱職業為香港科技大學項目經理，還自爆與英國威廉王子（Prince William）就讀同一所大學；而且袁文靜還是一位經濟學達人，她在社交平台分享過，自己從14歲開始學經濟到碩士畢業，兩年前還兼職教經濟，學生多達300人，從中學生到大學生都有。

袁文靜日前去日本旅行，當然不少得穿和服。（IG@wenjing_yuan）

可愛一面。（IG@wenjing_yuan）