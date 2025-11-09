《愛回家》男星沖繩求婚成功　未婚妻曾參加《造星IV》閃爆曬鑽戒

恭喜！恭喜！現年37歲、憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「堅慌」一角，而成功入屋的藝人陳俊堅（Kinlas），在社交平台宣布喜訊，即將迎來一個新身分。他上月中與女友到沖繩旅行期間，求婚成功，抱得美人歸！

陳俊堅是舞蹈員出身，他曾有機會升職做助理排舞師，但他毅然放棄，選擇在2013年參加無綫電視藝員訓練班，轉型為演員。（IG@kinlas）

陳俊堅「舞」功高強！（IG@kinlas）

陳俊堅近年憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中，飾演「堅慌」一角而成功入屋。（IG@kinlas）

陳俊堅在社交平台分享了求婚的甜蜜片段。他為這次求婚可謂花盡心思，從抵達日本沖繩落機開始，便趁女友陳莉詩（蘇菲）不為意時，偷偷拿出求婚戒指在對方背後拍片，紀錄每一個甜蜜時刻，過程非常鬼馬，期間有幾次女友突然轉頭，幸好他反應夠快，才未被即時「踢爆」。

陳俊堅在社交平台分享了求婚的甜蜜片段。（IG@kinlas）

陳俊堅驚喜求婚！（IG@kinlas）

女友女友陳莉詩（蘇菲）開心到定了格。（IG@kinlas）

陳俊堅單膝跪下送上戒指。（小紅書）

直到兩人去到讀谷村的著名景點—殘波岬燈塔，在浪漫的景色下，陳俊堅終於正式行動。他從身後叫女友，女友轉身過來見到戒指時，瞬間露出一臉驚喜，開心到「定了格」一樣。隨後陳俊堅單膝跪下送上戒指，女友亦做出「ok」手勢一口答應。兩人更在夕陽下大曬鑽戒，場面sweet到爆！成功求婚的陳俊堅激動寫道：「She said I do」，獲一眾圈中好友及網民紛紛湧入送上祝福。

蘇菲依然未反應得過來。（小紅書）

蘇菲「OK」手勢答應求婚，非常可愛。（小紅書）

So Sweet！（IG@kinlas）

大曬鑽戒！（IG@kinlas）

據悉，陳俊堅的未婚妻蘇菲，在2021年曾參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》，不過於40強止步。兩人同是愛貓之人，感情非常穩定。陳俊堅曾透露，兩人都是跳舞出身，透過Facebook及共同朋友認識，在同一個跳舞圈子，有許多共同嗜好。蘇菲目前是網店店主兼KOL，之前曾遠赴韓國做練習生，願望是成為一名歌手；她亦有嘗試做演員，客串ViuTV劇集。陳俊堅指兩人會交流演技，亦非常支持女友找到自己的發展方向。

蘇菲經常拍片教化妝。（IG@sophiee1116）

蘇菲在2021年曾參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》。（IG@kinlas）

蘇菲之前曾遠赴韓國做練習生。（IG@kinlas）

而陳俊堅則是舞蹈員出身，他曾有機會升職做助理排舞師，但他毅然放棄，選擇在2013年參加無綫電視藝員訓練班，轉型為演員。雖然早年一直多演跑龍套角色，但他沒有放棄，近年終憑「堅慌」一角成功入屋。除了演藝事業，他亦開設製作公司，並與朋友合資汽車美容生意，如今求婚成功，可謂事業愛情兩得意。