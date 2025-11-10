霍汶希效力英皇32年不離巢　讚楊老闆屢主動加薪：我冇要求過加

英皇娛樂集團營運總裁、英皇（北京）文化發展有限公司CEO霍汶希（Mani），金牌經理人地位毋庸置疑，近日她接受周國豐YouTube節目「國豐百科」訪問，分享自己對「成功藝人有什麼條件」的見解：「最重要自己一定要本身有一個好大嘅上進心，佢要贏，佢要成功，佢要成就，因為如果你冇呢個火，我㧬你係點㧬都㧬唔郁。第二樣嘢就係佢本身自己係要有個主動性，好積極去令到人家，我公司鋪路俾你，搭橋俾你，去俾你有機會表現俾人睇，俾多啲人看見你，但係被看見嘅過程裏面，你自己積唔積極去俾人看見，同埋自己有冇一定程度上你自己一早已經有準備，你俾人看見但係你又冇準備好，有啲藝人一個大嘅舞台俾咗你，你走音，咁就一世喇！當然第三就係勤力，不過係第三個咋，因為而家咩人都勤力㗎啦，唔勤力根本就做唔到呢行。」

（YouTube@ Kwok Fung Encyclopedia）

之後Mani又講到天后容祖兒，兩人情如家人，祖兒雖然面對社會已成熟不少，不過內裡依然童心未泯，爆了對方不少烏龍事。不過，當初她要簽容祖兒做旗下藝人，絕對是乘風破浪、披荊斬棘，因容祖兒當時的唱片公司撤離，但仍跟卡啦OK老闆娘有經理人合約，Mani要說服老闆將她羅致旗下：「你要有個信念佢一定紅！佢一定掂，如果唔係我花咗咁多方法，我冇呢個信念點會咁披荊斬棘同埋咁乘風破浪搞到佢做我哋第一個重點嘅新人呢？（點解咁覺得佢會紅？）直覺！第一個性格非常好，同埋我一直覺得佢唱歌真係好好，佢一到唱live嘅爆發力，係我見過嘅新人裏面，冇乜幾個，同埋我好相信觀眾緣，我都同任何人講，佢初初入嚟真係唔係靚，我搵唔到邊度有個藝人擺喺度俾我睇，我搵唔到，但係佢嗰種感覺就係佢係一個鄰家小女孩，但係當佢日漸發展越來越好嘅時候，其實佢隻眼好有靈氣，好有光彩，慢慢自信心一變，啲星味就出晒嚟。」

容祖兒剛出道時，經歷了不同的是是非非或別人的質疑，Mani與她的經歷源自於大家信任，一個眼神、一個溝通已搞掂，對方也無條件信任公司的安排必然是為她好：「好多時人與人之間嘅信任，你會減少咗好多溝通嘅成本，亦都係因為一個信任，令到大家有一個能量，同我哋自己講『一定得嘅！』」講到祖兒入行以來最大樽頸，Mani指必然是聲帶生繭，使她非常絕望：「最慘最慘！我係要陪佢瞓，因為佢好慘，我希望喺佢屋企陪佢瞓同佢傾吓偈陪吓佢，佢情緒好低落。當一個人覺得人生裏面剩係得把聲，呢個係我嘅資本，亦都係我天生能力裏面唯一一個我最叻嘅嘢，我都冇埋啦，我都完結啦，嗰種絕望係明嘅。」幸好經過針灸、醫治，容祖兒的聲帶慢慢好起來，現時她仍然不斷做運動、每星期去學唱歌，是對自己有要求的人，Mani覺得其成就絕對是值得擁有。

英皇有很多藝人都對公司非常忠心，甚至入行後冇轉過會，Mani認為秘訣是因為老闆楊受成博士像個精神領袖、家長一樣，「我哋就好似家人，我成日都講一樣嘢，我親身經歷咗好多唔同嘅轉變，佢話唔係靠藝人去搵錢，而係啲藝人有能力做一啲衍生品，或者生一啲project出嚟搵錢，唔係靠抽藝人嘅佣金。總之個藝人會覺得，公司唔係抽我好多佣金，但係全面嘅所有service又好、保障又好，好多嘢都係好到位，同埋藝人亦都會感受到公司係點樣用心去培養佢或者幫佢護航。另外仲有啲我自己親身經歷嘅就係，我眼見，講真紅同唔紅，大紅嘅有好多，學你話齋，高高低低，藝人出咗事、有問題，突然間插水，我都係見到我哋公司嘅老闆係不離不棄，一樣係咁樣支持，一樣諗方法點樣教佢，同埋點樣解決事情，呢樣嘢我覺得係……老實講娛樂圈係好現實嘅，你一沉就百踩，你一出事就劃清界線啦，同你冇朋友做啦，你估我見得少咩？我都見好多，但你諗吓如果藝人出事都要攬上身繼續同佢並肩作戰，呢間公司點會留唔到人？」

而Mani自己都一樣，32年來任職同一間公司，她覺得自己心態就跟藝人們一樣，覺得公司不離不棄：「當一個新人入去做一個行業，好需要有人去培養你，俾機會你，我覺得老闆真係花咗好多精力培育我之餘，仲介紹好多人脈俾我，我喺呢間公司亦都好開心，我好記得我有幾次嘅加薪，我冇要求過自己加薪，係佢自己加俾我，佢覺得你應該有咁嘅人工，我真係冇講過要加薪。」

