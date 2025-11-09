高海寧親解與林正峰《新聞女王2》被拆CP之謎 指黃宗澤角色賤格

高海寧今日（9日）以「莎莎婦女銀袋日」形象大使身份現身沙田馬場賽馬日活動，她表示之前都有入過馬場，也有買馬且有斬獲，至今已拉過3次頭馬，問到是否贏了不少錢？她說：「我哋唔計錢嘅，如果贏咗就係lucky money，我買馬多數都係支持朋友啲馬出賽。（有偏財運？）我覺得我正財運好啲。」最近忙於拍攝新劇《璀璨之城》的高海寧被問到同劇的張智霖 (Chilam）獲老婆袁詠儀（靚靚）做跟得夫人，對此高海寧說：「靚靚姐頭幾日開工有嚟探班探，佢識好多幕後嘅人，嚟探佢啲老朋友，Chilam都會請我哋食葡撻，大家都好開心。（有無肥咗？）無，我要keep住最佳狀態。」

高海寧今日以「莎莎婦女銀袋日」形象大使身份現身。（葉志明攝）

提到近人有網民遭冒名高海寧的騙徒行騙，之後向她發訊息告知一事，高海寧說：「我收到DM，藉今次事件呼籲大家小心唔好畀人呃。（會唔會擔心屋企人被騙？）唔係擔心，我阿媽好醒㗎，但係會提醒屋企人，每個人應該有嘅安全意識，我自己係唔聽電話嘅，都係搵我助手同經理人。」

高海寧好靚女呀。（葉志明攝）

高海寧有份主演的新劇《新聞女王2》已於內地率先播映，劇中馬國明的角色在第一集已死了，問高海寧可會覺得可惜？她說：「雖然馬明佢個角色過咗身，但係佢嘅戲份唔少，佢係好重要嘅因素，會影響到我哋四個女仔之後嘅發展，無話可唔可惜，劇情發展需要。談到黃宗澤 (Bosco)的角色，高海寧表示與對方有不少對手戲，她說：「我畀bosco個角色激到紮紮跳，佢有時好賤格。（咁你個角色係咪幫Man姐？）唔係，我自己個角色係睇重利益嘅，以利益為本。」高海寧與林正峰在《新聞女王》中是一對CP，但有指林正峰在新一輯入面無影，問到高海寧與林正峰是否仍是CP？她說：「我哋結咗婚㗎，仍然係CP，不過佢係駐美記者，我個角色好專一，只係事業上好博殺。（林正峰會唔會出場？）你哋睇落去咪知。」