洪天明遺憾入行30年欠代表作　《獎門人》一叫即到：易話為丨專訪

洪天明（Timmy）是影壇大哥大洪金寶的長子，19歲加入TVB，一直背負著「星二代」和「靠父幹」的沉重包袱。洪天明日前接受《香港01》專訪，道出曾被嘲「洪金寶捧紅好多人，唯獨自己個仔捧唔紅」的心酸，坦承多年來被人用有色眼鏡看待，亦有過捱苦日子。然而，他一直默默耕耘不怕蝕底，做《獎門人》嘉賓幾乎是「逢叫必到」，早前參加「試當真」的《墨魚遊戲》更是50以上「元老級」的最後生還者，好有體育精神！



近年洪天明將事業重心北移，長駐內地，夫妻兩地分隔屢傳婚變。面對流言蜚語，他與周家蔚罕有合體受訪，天明更一時感觸，含淚感激太太：「佢為我做好多嘢！」



洪天明入行逾30年。（影片截圖）

洪天明係中韓混血兒。（圖片來源：受訪者提供）

洪天明係影壇「大哥大」洪金寶大仔。（圖片來源：受訪者提供）

家庭篇：

洪天明是家中長子，對下有兩弟洪天照、洪天祥和一妹洪煦榆，幾兄弟妹的童年充滿了片場回憶。由於父親忙碌，他們童年時與爸爸見面時間少，通常是利用週末或假期到拍戲現場玩，武師會陪他打筋斗、跳彈床，這成為他難得的「相處時光」。

洪金寶對兒子武師一視同仁

天明眼中爸爸是一個好有威嚴的人，曾見識過洪金寶在片場發火「一腳飛踢冷飛機」，目的是要樹立威武形象，要大家時刻謹記無論拍攝大大小小的動作場面，都要保持高度警覺。曾經做過替身的天明，都沒有特別待遇，回憶起拍《痴線枕邊人》時，他替錢小豪從二樓跳下撞牆扭傷，洪金寶只簡單詢問：「有冇事，手腳郁唔郁到睇」，天明看完跌打再回片場，洪金寶二話不說便叫他換衫再拍穿玻璃場口。天明心裡疑惑，後來才明白父親的用意：「做俾所有人睇，仔都咁對，同武師一視同仁。」

做過替身由二樓跳落街。（影片截圖）

洪天明雖然冇正式學功夫，但身手都唔差。（影片截圖）

洪天明眼中爸爸好有威嚴。（劇照）

三代同堂最快樂

洪天明十歲便與媽媽及弟妹移居加拿大，與爸爸見面機會更少，難免有疏離感。直至天明入行父子多了共通話題，當他成家立室誕下兩子，兩位孫兒更成為凝聚家庭的最大力量。現在洪金寶會主動說新年要全家旅行，見到孫子們非常開心，彌補了當年沒有時間陪伴子女的遺憾。而洪天明與繼母高麗虹關係也不錯，現在親生媽媽曹恩玉也會一起吃飯、旅行，大家注意力「集中喺個孫度」，共享天倫之樂。

曾經被爸爸罰企馬踊。（影片截圖）

洪天明係兩個弟同一妹，與繼母高麗虹相處融洽。（微博@洪天明）

洪天明太太周家與妈奶一起居住，感情要好。（ig@janetchowkawai）

工作篇：

19歲由加拿大回流香港加入TVB，洪天明直言「星二代」在起跑線上的確有優勢，一開始大家容易認識你，但批評也更嚴苛。他無奈表示，普通人做到70分可能已經合格，但外界對他卻是高標準：「你係洪金寶個仔，你應該識得打，你應該做幾多分。」他承認過去經常被人戴有色眼鏡，指他「你靠老竇啦」，但他認為自己能做的只有做好自己。

TVB人工低 曾與古天樂合租屋

在TVB由底薪五千元做起，天明曾每月花兩千元與老友古天樂一齊在大埔仔租屋，每日只能買麵包和麵條充飢，為省開支最後仍是選擇搬回家。他笑稱自己只是「星二代」並非「富二代」，雖然爸爸很疼愛他們兄弟妹，自小能滿足基本所需，但絕非豪華式生活。

洪金寶拒絕演出 洪天明無緣上位做男一

對於事業，洪天明從未想過要父親幫忙，曾聽過有人形容「洪金寶捧紅好多人，唯獨自己個仔捧唔紅」。他強調爸爸從未動用資源幫助過他們三兄弟。他更爆出初入行時，原有機會做《撻出愛火花》的男主角，但TVB高層與洪金寶見面後便落空，他解釋原因：「佢哋同老竇講：『你做師傅，天明做男主角』，老竇唔拍跟住就冇咗，我變咗部戲嘅反派。都知世界係咁，好現實，有利用價值就咩，冇就慢慢慢做。」

菲律賓車禍面縫80針

他還記得第一次上頭版，是在菲律賓拍攝旅遊節目期間遇上的嚴重車禍。當時他為了保護車上的兩個女仔，穿窗而出，眉深和右眼一共縫了80針，至今仍留有疤痕。

洪天明試過拍旅遊節目遇意外，面上縫近50針。（影片截圖）

洪天明初出茅廬與古天樂已經好老友，曾一齊租屋住。（微博@銀河海潤演藝有限公司）

遊戲大王：

《獎門人》贏幾萬件花之戀壽司：派晒俾人

洪天明在2017年離開TVB，攞過20年「金牌」，傾續約時沒有半句挽留。他承認至今仍未有一部代表作品，亦未攀上過事業高峰，戲言：「我覺冇，唔係剩係食壽司啩？」演戲機會不多，反而以綜藝節目為主，洪天明為《獎門人》做嘉賓更超過30次，被封「遊戲大王」。雖然每次都沒有計騷，只贏了一大堆「花之戀」壽司禮卷，但他覺得還是值得開心。「個個以為我食幾萬碟（花之戀壽司），其實派晒俾人。唔開心？冇，心態唔同，我參加唔係要人俾個『獎老』我做，總之叫去，我又唔係孭兩部劇嘅男主角，唔係難度期，叫我就去。」

洪天明喺《獎門人》隨傳隨到，做超過30次嘉賓。（《獎門人》電視截圖）

天明被封「遊戲大王」，亦係「獎金獵人」。（電視截圖）

有網民封天明係「花之戀柱」。（視覺中國）

享受遊戲樂趣：爭取上鏡

早前洪天明與錢嘉樂、鄧兆尊、劉以達等參加「試當真」終極戰的《墨魚遊戲》，影大合照時，天明在第一排飛身跣落地，搶盡風頭，最後他更成為「元老級」最後生還者。對於收穫正評，他直言是意料之外，「之前上ViuTV節目全部負評，（網民）話我好嘈，唔知係咪啲後生仔覺得我老，又或者TVB出嚟已針對TVB，或戴有色眼鏡。反而今次Game負面唔多，亦有唔少讚嘅，幾開心。」

天明解釋一開始因要向朋友取足球門票，曾想過「早死」離場，到後來越玩越投入，既不想輸給陸永，亦覺得「嚟都嚟到」會盡情享受遊戲樂趣，他說：「好似拍動作片，我唔係好犀利嘅武打演員，但如果搵替身就係替身shot，自己做就俾返真人shot，所以我好多都自己做返，爭取可以上鏡。」

洪天明喺《墨魚遊戲》雖然係元老級，但好有體育精神，玩到抵！（facebook@洪天明）

洪天明已是兩子之父，要中港兩邊走，努力搵錢養家。（影片截圖）

洪天明今年51歲，為養家經常要穿梭中港兩地。（影片截圖）

