新聞女王2｜佘詩曼28年未拍過處境劇　曾自薦但被ban：你唔好嘈啦

無綫（TVB）劇集《新聞女王2》將於11月10日翡翠台首播。2023年播出的《新聞女王》大受歡迎，今次載譽歸來令觀眾們都十分期待。佘詩曼、王敏奕、馬國明、譚俊彥、陳曉華、鄧智堅等演員今日（11月9日）出席《新聞女王2》宣傳活動。王敏奕接受訪問時，表示終於得償所願與「女王」佘詩曼有更多鬥戲場口。



畫面好精彩。（TVB圖片）

《新聞女王2》首集，佘詩曼將會坐直升機報道新聞，有記者讚該場口十分勁，而佘詩曼就謙虛地回答：「勁就唔係自己講嘅。」王敏奕也補充：「係好勁嘅，嗰一下我睇劇本時已經好期待畫面。」佘詩曼表示拍攝時不太擔心安全：「我驚拍得唔好，首先我冇畏高，同埋都上得去，梗係做盡佢啦，都唔知見到部機定見到我，咁不如開門啦。跟住佢哋喺下面嗌：『唔好咁出呀！』但係效果好好。」

佘詩曼好受歡迎。（林迅景 攝）

佘詩曼。（林迅景 攝）

佘詩曼出席《新聞女王2》劇集宣傳活動。（林迅景 攝）

佘詩曼和王敏奕。（林迅景 攝）

《新聞女王2》的演員海報，被網民形容為奇幻式海報，與劇集不太配合。王敏奕回應：「concept poster係咁，我覺得我哋有新聞女王表達到新聞工作者狀態，concept poster就係點樣成為自己嘅挑戰。每個人有自己角色，我覺得幾有趣。」

奇幻風嘅《新聞女王2》海報。（TVB圖片）

佘詩曼客串《愛・回家之開心速遞》？（IG圖片）

早前佘詩曼曾出現在《愛・回家之開心速遞》劇組，引起網民討論，佘詩曼是否客串《愛回家》。訪問中，佘詩曼也回答：「如果適合嘅話，玩吓又冇妨。」Man姐在《愛回家》播新聞？佘詩曼：「即係食緊飯，喺新聞見到我？都幾好玩喎。」佘詩曼又表示，自己從未拍過處境劇：「我冇拍過sitcom。我曾經十幾廿年前，有問過，點解嘅？人哋話拍sitcom可以買樓，點解唔搵我拍嘅？跟住佢話，你唔好嘈啦，你專心拍戲啦。一句就ban咗我，跟住我就冇再問。」如果《愛回家》監製搵佘詩曼客串？佘詩曼回答：「睇劇情啦，如果適合嘅話都OK嘅。」

佘詩曼出席《新聞女王2》宣傳活動。（林迅景 攝）

佘詩曼和王敏奕。（林迅景 攝）