周家蔚曾崩潰嗌離婚　洪天明含淚感激太太：為我做咗好多丨專訪二

近年洪天明長駐內地工作，夫妻分隔兩地，婚變傳聞不絕於耳。周家蔚（Janet）早前被拍到與三名男士夜蒲，其中更蹺著黎明好友王凱文（Alvin）的手臂，被形容為「一后三王」。洪天明今次接受《香港01》訪問坦承，這些新聞對他們造成困擾：「呢啲新聞我哋當然唔會相信，但人哋會相信。因為網絡太發達，只會睇標題就當真，話佢好差。」他更自爆曾被YouTube影片誣衊「賭錢輸咗兩億」，令他大感荒謬。

但外面花花世界誘惑多，問到可有女生投懷送抱？51歲的天明自覺欠缺魅力：「我想問依家點會有？我又唔係特別有錢，唔係特別靚仔，我依家五十幾歲，有邊個走埋嚟執嚿咁嘅嘢？得佢（周家蔚）眼中覺得我靚仔之嘛！」

洪天明近年中港兩地飛。（影片截圖）

含淚感激周家蔚：為我做咗好多

洪天明與周家蔚結婚13年，育有兩子大仔洪大仁（TJ）和細仔洪竟稀（JT）分別12歲和10歲。天明對太太為家庭付出心存感激，覺得對方「可以得到更好，但佢選擇咗我」，訪問中更一時感觸淚灑當場，「我要更加對老婆好啲，有時忽略咗佢，我成日唔喺屋企去咗第二度工作，佢係好辛苦......佢為咗我做好多嘢。」真情流露，雙手合十感激太太。

洪天明含淚感激太太為家庭付出好多。（影片截圖）

一時感觸。（影片截圖）

合十雙手感激太太。（影片截圖）

夫妻檔搞「洪家班」品牌

最近洪天明積極將「洪家班」打造成品牌，旗下的產品包括膏藥貼、茅台等皆大受歡迎。在多倫多大學經濟學系畢業的周家蔚都「復出」相助，實行夫妻檔拍住上。整個訪問，周家蔚一直陪伴老公身邊，見老公喊自己都忍不住眼濕濕。

周家蔚都陪老公一齊喊，好感人。（影片截圖）

洪天明同周家蔚結婚13年。（視覺中國）

當年爸爸洪金寶都有上台致詞。（視覺中國）

夫妻倆同框受訪猶如糖黐豆般恩愛，不過結婚多年難免有爭拗，天明表示自己是老婆的「出氣袋」：「大家見佢好開心，唯一發脾氣就喺我度，發喺身邊最close嘅人身上。」周家蔚透露疫情期間老公先後兩次離開屋企長駐內地工作，合計超過一年時間，令她苦不堪言：「開頭接受唔到，個仔成日嗌交，屋企仲有兩個媽媽（天明和周家蔚媽媽）、兩個小朋友，真係唔容易。」

疫情被隔離身心俱疲

她憶述疫情期間，兒子需要上網課的混亂情況：「上網課時又打機，或者每日喺屋企嗌交，試過著住睡衣跑出去話想死，好多呢啲插曲。」最令她崩潰的，是疫情尾聲帶兒子到內地隔離，因為自己「陽過」被迫在酒店困了14天：「指數又未跌返落嚟，每日有人嚟檢查....你知內地係通鼻，弟弟發咗癲，要撳住佢，嗰時真係好難捱。」

夫妻檔搞「洪金寶」品牌生意。（ig@janetchowkawai）

夫妻檔與友人合作搞「洪金寶」品牌生意。（影片截圖）

周家蔚同兩個媽媽一齊住，包括奶奶同自己媽媽。（ig@janetchowkawai）

疫情期間，周家蔚要獨力照顧兩子，令佢情緒一度崩潰。（ig@janetchowkawai）

太太數度嗌「離婚」 洪天明：聽太多

經歷重重難關，問到有沒有試過嗌離婚？洪天明秒速搶答，笑著說：「嘩，呢個字太多！」一直依偎在天明身邊的周家蔚望住老公：「你夠話好。」天明表示一個人在內地工作的日子也過很好辛苦，也很想返香港陪伴兩子成長，他說：「我辛苦工作都俾人鬧，有試過觀點唔同嗌交，但現經歷多咗唔會再咁容易講。」訪問中，周家蔚更爆自己身邊不乏追求者，但仍是最愛洪天明的原因。

二人育有兩子。（視覺中國）

大仔洪大仁同細仔洪竟稀分別12歲同10歲。（ig@janetchowkawai）

