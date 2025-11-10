46歲視后誕三子撐夜店老公攬女　泰國慶生近照驚似懷孕：拼女兒？

視后胡杏兒近年專注內地發展，吸金力水漲船高。家庭生活方面，胡杏兒老公李乘德早前經歷「擁抱者事件」，兩人感情不減反升，胡杏兒本月6日踏入46歲生日，李乘德密密為胡杏兒準備生日驚喜哄老婆開心。胡杏兒亦被冧爆，在Instagram出Post甜蜜多謝老公。日前胡杏兒曬出一輯在泰國生日旅行靚相，竟驚似懷孕？

胡杏兒獲李乘德安排了一系列生日驚喜，李乘德帶胡杏兒到泰國華欣旅行，撇下三個仔仔，享受海灘燭光晚餐。李乘德在月色下緊握胡杏兒的手，又為胡杏兒準備了多個生日蛋糕，以及五星級酒店的按摩和瑜伽課等，哄到胡杏兒眉開眼笑，攬到老公實一實，相信對李乘德的驚喜十分滿意。

胡杏兒在獨光晚餐期間穿上黑色長裙，隨意優雅；另一張相中，胡杏兒穿上緊身瑜伽服，肚子微微隆起。有網民有見及此，紛紛猜測胡杏兒懷孕了，「懷孕了」、「懷孕了嗎」、「拼女兒的節奏」。不過另有網民亦指「沒有證據的事，不要亂說」。

胡杏兒與李乘德結婚十年，先後誕下3名兒子，為李家開枝散葉，一向以恩愛夫妻形象示人。可是今年3月李乘德被揭發在夜店攬女，因而傳出婚變消息。事後他自認「擁抱者」，胡杏兒也表示與幾位女士都認識。其後兩人拖手出席好友林峯紅館演唱會，又一同分享一家五口慶父親節的照片，粉碎婚變傳言。

