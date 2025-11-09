新聞女王2｜郭柏妍正面回應負評　坦承感失落：希望大家睇得開心

郭柏妍新期備受力捧，兩綫劇集均有她的出現。不過就有網民批她的演技未到家，不太認同，而郭柏妍亦在threads上回覆網民：「有一種感覺是，希望大家都會顧及我感受」，面對批評，她亦虛心接受：「會努力學習，的確有很多不足嘅地方。」今日（09/11）她出席《新聞女王2》宣傳活動時接受訪問，也回應了此事。



郭柏妍正面回應負評。（林迅景 攝）

郭柏妍在《新聞女王》中飾演剛入職的記者，到了《新聞女王2》升職終於擔任了主播。她分享，原來做主播也有十分多細節需要兼顧：「要字正腔圓。」更提到，小時候很喜歡方健儀報道新聞。

郭柏妍再於《新聞女王2》出現，仲升咗職添！（林迅景 攝）

對於被批演技一事，她回答：「其實自己一路都有睇自己表現，有時候發現好多唔同嘅評論，有啲好鍾意個角色，有啲又覺得爭啲。我可能未必滿足到所有人。我入咗行之後，冇諗過自己咁鍾意做演員呢一樣嘢，每一次都試到新嘢，之前學滑板，學大提琴，每次都好新鮮，同埋多謝公司畀機會我跟唔同前輩學嘢。」

郭柏妍出席《新聞女王2》宣傳活動。（林迅景 攝）

被網民批評會否感到不開心？她回答：「都會有少少，但都會調整自己個心態。有時候都會不斷反思，自己有咩位做得唔好。因為其實都希望大家睇得開心，鍾意每一個角色，有時候每一個角色都好似紀錄住每一個自己。」

郭柏妍正面回應負評。（threads截圖）

