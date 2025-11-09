霍汶希曾失戀一星期唔食嘢　謝霆鋒上門安慰竟說：豬，仔死仔還在

英皇娛樂集團營運總裁、英皇（北京）文化發展有限公司CEO霍汶希（Mani），金牌經理人地位毋庸置疑，近日她接受周國豐YouTube節目「國豐百科」訪問，她上集先講到「湊」反叛期謝霆鋒的難忘事，相處之道是不要硬碰硬，但仍試過鬧大交：「一定有，可能佢發洩出嚟囉，試過一次佢喺電話度鬧我囉！然後我又好唔小心，聽到電話又無拎開，嘩！我爭啲聾咗呀個耳膜！佢好大聲，真係痛呀隻耳仔，咁我當時都係好後生，大佢八年咋嘛，佢激動時，就算我幾成熟，我都會講兩句㗎嘛。」

不過同樣地，看似冷酷的謝霆鋒，其實也會有很懂得關心人、令人感動的時候，「我記得嗰時我同男朋友分手，好sad，一個禮拜冇食嘢囉，真係好傷。然後佢唔知點解上咗嚟我屋企探我，好似老江湖咁同我講咗句嘢呢，令到我個人醒返。你知唔知佢講咩？『豬，仔死仔還在！』講完之後畀咗份禮物我，我唔記得係咩，總之好有心咁過嚟，嗰時我仲喺碌架床（喊），『醒吓啦！』類似嗰啲，佢平時從來唔會做呢啲嘢㗎嘛，但係原來咁有心。」而第二集，Mani就繼續講其他藝人的相處點滴。

雖然謝霆鋒1996年入行就跟Mani，但Mani說自己第一個「湊」的藝人是趙學而，「趙學而真係我第一個落手落腳去策劃，去傾好多唔同嘅嘢嘅一個，係我真係覺得，自己作為一個經理人去點樣幫助一個藝人去發展佢演藝事業嘅第一個藝人。」她由零開始陪著趙學而去走埠、去日本拍旅遊特輯，一日行十幾個鐘，最終《每隔兩秒》有白金銷量，皇室堡簽名會有千幾人，使Mani非常有成功感。她續說，其實最初自己的工作崗位是助手，「我都唔知自己做經理人，但係我覺得自己做緊嘅嘢都係助手，我記得我第一次俾人介紹俾其他人認識嘅時候，係同我講呢位係我經理人，嗰個就係趙學而，喺嗰刻我好感動，原來我真係經理人！」

Mani做經理人之前其實是做模特兒，曾與譚詠麟、吳奇隆拍MV，每日打扮漂亮、著短裙去試鏡拍廣告便可，但她發覺如果要做正職，要長久，人就要放下身段，加上她去過TVB及華星試鏡，被陳欣健等「叮」走，自知自己唱功演技未夠「斤両」，於是就面對現實，很快適應了由模特兒轉型經理人，畢竟家裡有母親等她養，Mani都要畀家用，她說：「當你轉變做另一個角色嘅時候你就要面對新嘅角色，你就要投入新嘅角色，舊嗰個就唔好記得，唔好諗。我嗰時記得我返工仲喺個工廠區，然後我隔籬行過好多貨車嘅哥哥，我着住條短裙嗰啲呢，『weeee～』（吹口哨），我心諗好似唔係幾適合，我有時跑跑糴糴，我好快就換晒牛仔褲T恤返工，最緊要快，朝早唔使化妝，最緊要快，乜都唔理，最緊要快！」

講到最具挑戰性的工作，Mani指初出道時自己未夠底氣，湊謝霆鋒十分辛苦，因為帶他出去，他常常會不見了人：「做做吓訪問，喺商台嗰陣時我唔見咗佢，佢壁虎功上咗天花板……好難搞， 10幾歲咋嘛。有次去迪士尼配音，又係打籮搵佢又係唔見咗，佢喺門口玩緊曱甴，我同佢講唔好玩住喇，入嚟幫我錄埋音先，佢話佢就搞掂，我話你同我錄完音返嚟再搞掂佢，因為佢已經反轉咗隻曱甴。」不過這些都是笑料，更高難度是霆鋒拍戲常常妄顧安全，令人提心吊膽嗰啲。周國豐問Mani是不是很惡，她表示：「後生嗰時算惡，而家唔算，而家佢哋惡過我啦，我生咗個女之後都唔惡。」不過她覺得簽藝人回來，有些人是白紙一張，要很小心和清晰讓對方知道公司底線。