陳懿德再踏台做主持獲掌聲支持　《聲秀》導師歌手接力唱足一小時

泳兒（Vincy）、胡鴻鈞（Hubert），率領4位出爐《聲秀》冠軍馮熙燮（Ryan）、亞軍柯雨霏（Ophelia）、季軍胡子貝（Matt）及殿軍穎喬（Ziva），為「東港城．miffy星河祈願之旅」擔任揭幕禮嘉賓。早前在《聲秀》因表現差而備受批評的陳懿德，就擔任活動主持，現場表現不俗，盡展主持的功力，而且又可以牽動全場的氣氛，難怪當她自我介紹，獲得粉絲大力支持，陳懿德高興地說：「好開心聽到你哋嘅掌聲！」

兩位導師親自帶領《聲秀》學員與幸運粉絲組隊，近距離大玩經典遊戲「大電視」；又挑戰反應力動作遊戲「舞蹈教室」，眾人手舞足蹈、比手劃腳，十分落力！Hubert在遊戲後更展現幽默本色，笑稱：「下次要熱定身先可以出活動！好彩我『寶刀未老』，睇嚟可以認真同公司討論吓下一次出歌挑戰跳唱。」話畢粉絲立即報以熱情尖叫，逼不及待Hubert下一首派台歌登場！

最後，由Vincy率先獻唱《無糖可樂》和《葉落冰川》，4位《聲秀》準歌手都加入演唱，每人獻唱兩首歌曲。最後由Hubert壓軸送上兩首親自參與作曲作品《凡人不懂愛》和《謝謝你的應援》。6人馬拉松式接力獻唱一小時猶如一場小型演唱會，現場粉絲大飽「耳」福！

