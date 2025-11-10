「收視福將」歐陽震華赴美爭獎　臨上機生怪病險成憾事：以為生瘡

【歐陽震華/生蛇/艾美獎】歐陽震華（Bobby）近年簽約英皇娛樂，於中國內地大展拳腳。有「收視福將」之稱的歐陽震華為TVB拍過不少經典劇集，但講到最威水的，一定是憑2006年劇集《賭場風雲》入圍國際艾美獎最佳男主角，成為首位入圍該獎項的香港男演員。不過，當年卻生怪病，差點令開心事變憾事。



「收視福將」歐陽震華拍過不少經典劇集。（林迅景 攝）

「點知好生唔生，呢個時候生。」當年歐陽震華收到通知，知道自己憑《賭場風雲》入圍國際艾美獎最佳男主角後，歡天喜地的訂製西裝出席，怎料上機前一日發現自己「生蛇」（帶狀皰疹）。「嗰陣時覺得，衝出香港殺入國際啦。你知啦，格林美、奧斯卡、艾美，三個，仲要入咗五強最佳男主角喎！嗰排拍緊《法證先鋒2》，好忙好忙，仲要好多大牌子sponsor我啲衫。谷埋谷埋就病，又緊張，又驚攞到唔知講咩好。攞唔到就，其實坐喺度嗰4個都年紀大過我，有得俾我去都好感恩。」

早年，歐陽震華憑《賭場風雲》入圍第35屆國際艾美獎最佳男主角。（林迅景 攝）

歐陽震華回憶當年情況都表示怕怕，幸好現已接種「蛇針」。（林迅景 攝）

他續說：「佢哋好好㗎，唔係攞到先有獎。我哋都有啲揸拿，會有本嘢畀你，好似食私房菜咁樣，仲有條藍色嘅帶，仲有一條奧運金牌咁，畀你紀念，可以攞返屋企鎮宅。」可惜的是，他上機前發現自己生「怪瘡」，落機後更發現越來越嚴重。「落機即刻搵醫生睇，禮拜六，你知外國醫生唔開門。好彩接我哋個司機係唐人，帶咗我去唐人街睇，一打開門係一間大酒樓，有推車嗌：『蝦餃燒賣⋯⋯』上咗去好似百利商場咁，成層都係，等嗰間仲開，可能個司機叫佢唔好走住。」專訪｜歐陽震華抖音「跳老舞」 豁達笑對：冇錢扮體面？

一睇，醫生就表示歐陽震華臉上不是生「怪瘡」，而是「生蛇」。歐陽震華回憶道：「我話：『蛇？唔係生大髀，生喺個身咩？』醫生話：『有，機會少啲，生上臉呢條蛇都幾惡。』」歐陽震華問道有沒有藥物抑制，卻換來醫生的坦白：「佢話：『我知呀，睇報紙你聽日艾美呀嘛。你放心喎，聽日你個樣將會更加難睇。』」

歐陽震華展示當年情況，的確好嚴重。（林迅景 攝）

如是者，歐陽震華唯有帶着傷患「頂硬上」出席人生之中，最重要的頒獎典禮。「最痛苦係，身體同心理都冇力，明明要出席咁重要嘅場合，紅地氈上要同外國政要、媒體見面，但我甚至要拒絕訪問，因為根本講唔出句完整句子。」所幸，其後經過漫長治療後才逐漸康復。經過這次「生蛇」慘痛，更令他驚覺及早預防的重要性。