泫雅澳門騷暈倒醒後發文報平安　透露曾斷片為自己不專業演出道歉

韓國「性感女王」泫雅昨晚（09/11）在澳門戶外表演區參加「 WATERBOMB MACAO 2025 音樂節」，當她在舞台上獻唱其成名作《Bubble Pop!》時，毫無先兆下一個轉身後突然不支倒地，隨即疑失去意識，保鏢見狀立即衝上台將其抱離舞台，嚇壞現場觀眾及一眾網民，同時也對泫雅的身體狀況表示擔憂。

幸好，在晚上約10點的時候，清醒過來的泫雅在社交平台「報平安」，她曬出黑圖，並發文叫粉絲不用擔心她，強調自己真的沒事，不過她坦言暈倒的瞬間已經「斷片」，「什麼都不記得了」。

泫雅又提到有許多澳門粉絲和她的「A-ing」（（粉絲暱稱）特地到場，「大家都是花錢來看的舞台」，因此她對自己今次不專業的演出感到「抱歉，真的非常抱歉」。泫雅亦向粉絲承諾，未來「會更加鍛鍊體力，繼續努力」，並坦言：「雖然不是所有事都能如我所願，但我會努力的！」

而最後，泫雅也感性地向一路支持她的粉絲表達了感謝：「從我還很小的時候到現在，一直追隨、珍惜和愛護著不足的我，真的非常感謝。」世界各地粉絲們紛紛留言，為泫雅打氣，表示：「超級心疼，妳一定要好好照顧自己，你怎樣我們都會好好愛你的」、「Please take care!!! 減肥别太拼了，健康快樂最重要吖! 」、「妳不管怎樣我都愛妳，所以妳一定健康，辛苦了」。