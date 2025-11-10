前𡃁模元朗兩度被偷單車　公開捉賊經過怒轟南亞賊匪：害群之馬

前𡃁模馮鎵瀠（Naomi）繼早前被偷單車後，新買的戰車竟然又再次被盜！她在帖文中透露事發在元朗YOHO附近，幸好單車裝上了Air tag，所以成功「救車」，她憶述：「顯示左位置響2.3公里外，我馬上報警，聯同男朋友揸車去到現場，見到兩名尼泊爾籍男子，拆緊2架單車上嘅配件，其中一架係我嘅單車。我哋話架車係我嘅，佢重（仲）好意思講：點證明架車係你㗎？我用Find my iPhone 一㩒（撳），架車就響，其中一個：我係買嘅，另一個話：我哋同巴基人買！企圖將偷竊罪推落巴基斯坦人身上，我話你哋唔好走，我哋報咗警！」

不過Naomi表示賊匪「當佢流」，直至她叫男友打999，對方才立即收拾鉸剪等拆單車架生逃走，「我哋為人身安全，唔敢埋身，我哋合力捉住無架生嗰個，但佢想掙扎，我嗌：救命！斬人呀！救命呀！殺人呀！附近大廈保安即刻衝哂出嚟花生，電話響，警察：『小姐，你位置喺邊？』我話響天橋上面，我哋捉住個賊！」到警車到場後，Naomi便將犯人交予警察，並得悉對方有盜竊前科，至於另一名有架生的賊人則逃之夭夭。

Naomi拍低了對方的容貌和打扮，儘管因司法程序進行中而未能公開其樣貌，要用後製遮蔽，不過她指該名在逃尼泊爾籍男子穿黑風褸、黑褲、黑拖鞋，揹黑色Adidas背囊，袋裡面全為偷單車架生。她呼籲街坊和網民「見疑即報」，表示：「為所有被偷單車嘅市民出一分力！條友識講廣東話！寧可拉錯 不可放過！香港人要一齊合力對抗南亞勢力，呢班害群之馬偷呃拐騙打交搶劫，香港人唔可以容忍同辜息！」

帖文引起很大迴響，不少元朗街坊留言指該區偷單車情況猖獗，犯人多是南亞裔為主，留言：「班南亞長期偷單車」、「捉到一個都無乜用，永遠都捉唔晒，同埋呢啲人坐幾個月又出返嚟再偷過」、「佢地好狼死㗎，有次我係交通廣場近泊單車嗰邊等人，有一個南亞完全冇理個位有人行有人望，就即場用工具拆個單車鎖偷車，一拆鎖就揸埋架車走，仲將個鎖掉係對面屋苑個花槽到。」、「想講我係元朗已經俾人偷過差唔多10架 唔敢再買新單車」雖然情況令人無奈，不過Naomi就表示絕不妥協：「只要唔辜息，好似你有10架車曾經被偷，好大機會係同一group 南亞裔人士，一個偷一架，如果你夠薑，報警比你拉咗10個，人人都咁樣報警拉人，可能已經瓦解咗呢啲集團！」

