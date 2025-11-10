愛妻視帝揸林寶堅尼出巡吸引市民圍觀　酒店員工服侍接待氣場強勁

現年48歲的TVB視帝陳展鵬與單文柔（Phoebe）於2018年結婚，翌年火速誕下愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta）。婚後的陳展鵬變得健談又風趣，愛妻、顧家形象成為圈中的好男人模範。近年頻頻北上工作，積極更新社交平台與網民互動，人氣高企。昨日（9日）陳展鵬被目擊於尖沙咀駕着黑色林寶堅尼，一身貴氣公子打扮落車即被認出，更吸引大批市民圍觀。

單文柔於2018年下嫁TVB視帝陳展鵬。（IG圖片）

陳展鵬一家三口生活美滿幸福，成為圈中模範家庭。（IG@rucochan）

陳展鵬被多位網民拍得現身尖沙咀，當日他穿上恤衫、黑色西褲及黑皮鞋，更披著淺黃色外套，襯上一頭金髮，盡顯貴氣公子氣場。向來低調的陳展鵬駕駛黑色林寶堅尼跑車現身尖沙咀鬧市街頭，極為矚目。有粉絲拍得陳展鵬落車的一刻，其後有酒店員工出來迎接，陳展鵬將車匙交給對方後離開。

陳展鵬駕林寶堅尼跑車出巡。（小紅書）

陳展鵬一身貴氣工子造型現身。（小紅書）

好多市民圍觀！（小紅書）

陳展鵬落車即獲酒店員工服侍接待。（小紅書）

原來陳展鵬正在拍劇，視帝非常專業，每拍完一個鏡頭都會看回放。陳展鵬看到有粉絲守候自己時，拍攝完都會親民地跟粉絲揮手打招呼。有大批網民看到照片後，都忍不住留言大讚：「Keep的很好的中年男人」、「真人太帥了」、「沒戴眼鏡…是好人角色」、「身材好 氣質好」、「五官很能打 身材比例又好」、「見過他真人 非常有禮貌的一位超級靚仔」、「好有男人味」、「身材好挺拔」。

陳展鵬非常專業，每次拍攝完都會看回放。（小紅書）