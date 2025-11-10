《真情》中年小生羅湖賣唱場面冷清　髮量激增竟撞樣視帝譚俊彥？

現年56歲的盧慶輝當年憑劇集《真情》中「唐立生」一角而大受歡迎，當時更一度被力捧為小生，不過於2001年他突然消失香港幕前，轉往內地發展，並一度轉行先後做過金融行業、飲食業、房地產生意等，有傳身家現已經過億。日前盧慶輝被拍得在羅湖天河城直播唱歌，雖然觀眾不多，但依然落力獻唱，更有網民指盧慶輝撞樣視帝譚俊彥。

盧慶輝當年憑劇集《真情》中唐立生一角而大受觀眾歡迎。（小紅書圖片）

神隱多年的盧慶輝近年復出拍攝內地劇。（小紅書）

日前有網民在羅湖天河城偶遇盧慶輝直播唱歌，並將片段分享到小紅書，並留言寫道：「TVB明星，有人認識他嘛？最近他都在羅湖天河城唱歌直播，親和力很好，也有互動，想看明星和聽歌的可以去看看瞧瞧#和偶像零距離」。片中可見，身穿藍色花紋恤衫的盧慶輝投入地獻唱張國榮金曲《今生今世》。雖然現場觀眾不多，場面還有些少冷清，但他依然落足感情唱歌，更不時與觀眾作近距離互動兼合唱。

日前有網民在羅湖天河城偶遇盧慶輝直播唱歌。（小紅書）

雖然現場觀眾人丁單薄，但盧慶輝依然落力賣唱。（小紅書）

有不少網民看到片段後，都表示盧慶輝的髮量突然激增，更撞樣視帝譚俊彥：「狄龍兒子！」、「狄龍兒子只有一個，不是他」、「這是盧慶輝」、「我也差點看成譚生」、「點進來之前還以為是狄狄仔」、「真情！」、「唐立生！」、「伯邑考」、「他每天週末都在的」。

有不少網民誤以為盧慶輝是視帝譚俊彥。（小紅書）

最近積極準備復出回歸幕前的盧慶輝，早前拍片自爆離開演藝圈後做過不同生意，更試過被騙去8位數：「在2005年，我來到內地發展，好多東西要重新去學，搵過錢，亦都蝕底過。最慘的時候，被最信任的拍檔騙了8位數字，亦都好好彩，遇到好多貴人，他們都好撐我。回想半生，你說在那一段時間選擇重新來過？我諗我都唔會，因為係有過往的經歷，才會成就今日的我。 如果前半生我一路追逐名利，我希望我的後半生，可以找到一些人生意義和快樂。」