新聞女王2｜第一集即死得罪人？　馬國明收劇本時驚嘆：好正喎

無綫（TVB）與優酷聯合出品劇集《新聞女王2》今日（10/11）正式在TVB翡翠台播出，開播前TVB為劇集《新聞女王2》舉行多次宣傳活動，所以熱度和討論度相當高。早前在內地播出後，觀眾都因馬國明（飾梁景仁）在《新聞女王2》和《巨塔之后》第一集即死而感到震驚，更有網民問：「係咪得罪人？」日前馬國明出席《新聞女王2》時接受訪問，就回應：「梗係唔係啦！」



立即預訂 Disney+ 年費計劃！盡情煲劇、睇劇！10個月價錢睇足一年

馬國明出席《新聞女王2》活動。（林迅景 攝）

馬國明：「梗係唔係啦！你哋睇埋落去啦。（之後仲有好多？）佐治呢個犧牲係一個亮點。成日講一樣嘢，死唔係問題，要死得有價值。監製開頭同我講嘅時候，佢話我第一場就要死。我話：『咁正？好正喎。』未試過有一個，未算係主角，女王先係主角，我覺得係一個重要嘅角色，好少話一個重要嘅角色喺第一場就死，我諗係一個幾震撼嘅效果。」

戲份又會不會少了？他說：「相對場口係少咗，但係我覺得唔係重點，因為我哋已經唔係新演員，喺度攞騷錢嘅演員，反而劇情精唔精彩先係重要。」記者表示，場口少了即是收入少了。馬國明又說：「咁你要問佳哥，睇佢可唔可以喺第二度彌補返畀我。希望可以多啲廣告登台咁啦。」馬國明又笑言，如果拍每套劇都當成是一個工作計算，而每套劇也是第一場死就完美了。