新手靚仔爸爸撐謝霆鋒蘇州個唱意外搶Fo　曾獲對方授屏蔽閒言秘訣

39歲的陳偉霆（William）近年可謂家庭、事業兩得意，早前他宣布與內地名模何穗誕下兩人的愛情結晶品，升呢做爸爸，家庭生活美滿，演藝事業亦發展順利，剛播畢的《許我耀眼》更掀起追劇潮。近日，其同門師兄謝霆鋒的巡迴演唱會去到蘇州站，陳偉霆亦再次親身捧場，以示支持。

陳偉霆（William）近年可謂家庭、事業兩得意。

早前宣布與內地名模何穗誕下兩人的愛情結晶品

陳偉霆升呢做爸爸。

在內地人氣極高的陳偉霆，一現身包廂隨即成為全場焦點。當晚他身穿一件簡約的高領上衣，外搭一件型格大褸，雖然打扮相對低調，但依然星味十足。初為人父的他，明顯人逢喜事精神爽，全程滿臉笑容，心情極佳，並親切地向觀眾揮手致意。

謝霆鋒的巡迴演唱會日前去到蘇州站。

陳偉霆再次親身捧師兄謝霆鋒場，意外搶fo。

陳偉霆意外搶fo。

陳偉霆心情大靚，與觀眾互動。

現場觀眾見到陳偉霆，情緒高漲，紛紛舉起手機拍攝，閃光燈不絕，意外「搶走」了台上主角謝霆鋒的鏡頭。面對突如其來的關注，陳偉霆也非常「識做」，他一方面友善回應大家的熱情，另一方面則用手指向舞台，並向大家喊「看他別看我」，專注欣賞謝霆鋒的精彩演出。而隨後，陳偉霆看到興起，更與Mani霍汶希走到地面，一起跳唱《活著 VIVA》，非常投入。

陳偉霆非常「識做」，他一方面友善回應大家的熱情，另一方面亦幽默地用手指向舞台,示意大家「望返台上」。

陳偉霆睇得好投入。

全程與經理人Mani一齊，有講有笑。

片段吸引大批網民留言，紛紛大讚陳偉霆帥氣逼人，狀態大勇，「好帥呀陳偉霆」、「死亡角度都那麼帥」、「笑死，都在看陳偉霆」、「更有不少在場觀眾興奮表示：「這個位置太值了，看到兩個帥哥，主要還可以和陳偉霆對話」、「一張門票見到兩位帥哥，真的賺到了！」

陳偉霆之後更走到地面，跟著唱《活著 VIVA》。

High爆！

陳偉霆與師兄謝霆鋒有多次合作，私下也曾獲對方提點。陳偉霆曾在節目《一起路營吧》中憶述，以前同謝霆鋒拍戲時，對方曾傳授他做藝人專注力秘訣。：「他問我要不要學詠春拳，然後他帶我去一個公園，霆鋒就找了一個椅子坐在旁邊，他叫我站在中間打詠春拳。」當時霆鋒坐在一旁為陳偉霆加油，慢慢地，圍觀的人也越來越多，令陳偉霆一頭霧水：「我可以聽到旁邊很多人說『那個陳偉霆在幹嘛啊』，我看到有狗仔隊來了，然後我有點生氣，就是我覺得為什麼要這樣做，為什麼要帶我來這個（打詠春）。」其後霆鋒向陳偉霆解釋了這樣做的原因，是讓他學會屏蔽：「就是學會其他人說什麼，你不要聽，不要理，你專注在自己的世界裡。」陳偉霆坦言：「以前我會很在意別人怎麼看我，為什麼你又誤會我了，為什麼你又這樣寫我了，但是經歷過那段時間，讓我學會屏蔽。」

周麗淇在社交網站上貼出一張自己與老闆楊受成、師兄謝霆鋒、陳偉霆和經理人霍汶希（Mani）的合照。

陳偉霆和謝霆鋒曾一起出席活動。