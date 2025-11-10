43歲張頴康離巢TVB　「劉德華契仔」跟足19年又點解？

43歲張頴康宣布離巢。2023年傳出他即將在上年滿約時，他受訪時表示已續約兼工作安排到今年。誰不知張頴康卻突然宣布離巢效力了19年的TVB，確實令人感到驚訝。張頴康雖未似其他一線藝人般劇接劇，但亦算多產的藝人，去年他就有《逆天奇案2》、《反黑英雄》和《黑色月光》在手，今年亦有《巨塔之后》，也有《夫妻的博弈》排期等播出和剛完成拍攝的《玫瑰戰爭》。



43歲張頴康離巢TVB。(ig@cheungwinghong)

講起張頴康，資深一些的電視迷都會記得他有「劉德華契仔」的稱號。這個「劉德華契仔」原是當年他從劉德華的公司，轉往TVB時期被傳媒起名的。

讀書時期，張頴康除了足球外還學習過各種武術動作，例如翻騰、舞蹈、中國武術、兵器等等，在中六時因教小朋友跳彈床而獲劉德華公司同事發掘和引薦見面，後來亦順利成章獲羅致為旗下藝人，因而被傳媒封為「劉德華契仔」。按照年齡，輩份及相識的經過，叫「劉德華契仔」的確合適。

劉德華是張頴康最大貴人。（IG圖片）

劉德華過年派利是。（TVB截圖）

張頴康提到，當年中六後打算自食其力，但見過報刊及文員多個職位也均被拒絕，其實是打算考警察，後遇到武術指導黃明昇，在提議之下就「膽粗粗」去面試。「我咪話：『好呀，試吓囉，睇吓有冇錢啫！』唔知點樣試咗又Ok喎。」有黃明昇推薦，張頴康順利地加入了劉德華公司，「我著住校服去簽約，間公司喺鰂魚涌。」

簽約後，劉德華也十分照顧新人。張頴康又提到：「有一次拍《老鼠愛上貓》，其實唔係咁多戲，做啲王朝馬漢、張龍趙虎，其中一個跟住佢，中間有場戲係打功夫。夜晚返到去酒店房，隔籬房咁樣，食完飯佢都會指導返我，其實你應該要點做。」

張頴康奪過兩次「飛躍」。（TVB截圖）

後來，張頴康向劉德華表示想入藝訓班的念頭，劉德華亦十分支持，一口答應補貼張頴康直至正式簽約TVB，「半年嘅訓練班時間，補貼到你夠晒生活。」