「Benz雄」許紹雄生前最後一個訪問　笑看生死自揭患癌切除腎臟

著名已故資深演員，人稱「Benz雄」的許紹雄早於8月為港台電視節目《醫生與你—講飲講食講健康II》錄影時，就曾透露自己患腎癌一事，而節目亦會於明天（11月11日）首播。



「Benz雄」許紹雄在去年8月為港台節目《醫生與你—講飲講食講健康II》錄影，訪問中自爆自己患癌並做切除腎臟手術。（香港電台圖片）

節目第一集的嘉賓就是許紹雄，及港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床教授葉逸軒。正當主持鄭萃雯提到腎病的話題時，一向豁達開朗的Benz哥，大方透露自己患腎癌的經歷「那已是去年的事。」，Benz哥道：「某日我發現小便顏色很深，起初還以為自己太熱氣，可是過了兩星期情況也沒改善。當時我茫無頭緒。」

TVB重播已故許紹雄（Benz雄）舊作，《使徒行者2》及《新紮師妹》。（TVB截圖）

說到這裏，一向豁達開朗，風趣幽默的許紹雄說繼續說：「我唯一的缺點就是『聽女人話』！哈哈！太太叮囑我必須要去認真檢查一下，那我要照做吧。檢查過後，醫生發現我小便有血，嚇了我一大跳！後來檢查發現我其中一邊腎臟出現陰影，再進一步檢查後，原來是腫瘤。」他慶幸當時癌細胞沒有擴散，所以就接受醫生的建議進行腎臟切除手術。

他憶述當時自己做完手術已可下床。「醫生問我為何這樣厲害，我回應：『應該是你（的醫術）比較厲害吧！』」更表示自己沒有擔心過，只當手術是拍戲一樣。「沒有！我當拍戲而已。」

「Benz雄」許紹雄