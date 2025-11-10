凍齡女神遊韓疑有愛情滋潤靚到發光　一舉動隨時被不法之徒利用？

本月22日便迎來43歲生日的蔡卓妍（阿Sa），早前透露生日慶祝活動已從10月底開始。近日，有網民在韓國「野生捕獲」阿Sa，未知是否提前的慶生之旅，但網民盛讚阿Sa狀態極佳，有愛情滋潤果然零舍不同。不過她的一個隨和舉動，竟有機會被不法之徒利用，因此引起熱議。

阿Sa出名凍齡。（IG圖片）

本月22日便迎來43歲生日的蔡卓妍，早前透露生日慶祝活動已從10月底開始。（IG圖片）

蔡卓妍日前被傳媒爆出，疑與比她小10年的健身教練Elvis（林俊賢）傳出「姐弟戀」，早前她出席活動時，透露自己今年的生日派對，會和他同一日生日的C君鄭詩君一起搞，但當被問到會否攜「另一半」出席時，她隨即大賣關子，甜笑回應：「唔話你知。呢個係一個秘密。」，似乎想低調處理，保護愛苗。

近日傳出阿Sa和33歲健身教練Elvis蜜運當中。（Ig圖片）

阿Sa昨晚日前出席活動時，被問到會否有另一半一齊出席其生日派對時，大賣關子。（陳順禎 攝）

雖然未知新歡會否出席生日派對，但阿Sa的愉快心情似乎藏不住。近日有網民在韓國街頭偶遇阿Sa，並將合照分享至社交平台。該網民興奮寫道：「遇到了自己學生時代最喜歡的阿Sa……阿Sa本人本人超好看！不光沒有拒絕合照！還給了簽名！」網民好奇健身教練男友有無同行，博主表示對方一行6、7人，但她注意力只在阿Sa身上。

阿sa近日去韓國旅行被捕獲。（小紅書圖片）

但這次偶遇的焦點卻落在阿Sa的「簽名」上。（小紅書圖片）

相中可見，阿Sa放下長髮，身穿毛毛外衣搭配牛仔褲，打扮青春充滿少女感。網民除了對博主幸運遇到阿Sa表示「羨慕妒忌恨」，也驚嘆：「阿sa 看着像二十出頭」、「我年輕的時候她年輕，我怎麼老了她還年輕」、「阿Sa狀態好到不敢認」、「她真的好少女好可愛！」。但這次偶遇的焦點卻落在阿Sa的「簽名」上。有眼利的網民留意到：「竟然簽白紙！」隨即引起熱議。

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

有網民指出，近年基於安全考量，普遍不建議偶像在白紙上簽名，以防不法之徒在簽名上「加料」，將其變造成合同或借據等文件。博主隨後亦留言，還原了當時的情況。她表示自己當下也意識到這個問題：「是的，白紙簽名很容易被圖謀不軌的人用在其他地方，所以一開始還特意問了，怕有忌諱。」但令人意想不到的是，博主透露：「她的朋友還提醒白紙問題，阿Sa說沒事的，直接就簽了」。

阿Sa向來錫粉絲。（IG圖片）

散發女人味。（IG圖片）

阿Sa此舉雖然被認為有風險，但網民卻大讚她「溫柔隨和」。亦有粉絲出面「解圍」，認為大家不需要過份擔心：「其實不用擔心，基本上藝人給fans簽名的樣式，和簽合同/銀行等文件樣式，完全不同的。」認為阿Sa的「粉絲簽名」難以被用作法律用途。