楊卓娜48歲生日「海陸空放生」草蜢海鮮祈福　女兒愈大愈靚超高䠷

楊卓娜（Lenna）入行多年，以演寡婦形象入屋。雖然知名度不及妹妹楊茜堯（前名楊怡），但她與身家千萬的「燈箱大王」楊志翹相愛18年，為對方誕下愛女，又視兩名繼女視如己出，家庭生活幸福。早前她一口氣狂掃LV、CHANEL以及DIOR等手袋，獲VIP禮待，財力驚人，引起熱議。本月10日是楊卓娜48歲生日，楊卓娜除了與家人預早慶祝生日外，生日前夕更進行「海陸空放生」為自己及家人積福。

楊卓娜近日現身巴黎，她留言：「老佛爺頂層嘅VIP房風景真係非同小可，可以想像，藍天白雲嘅日子真係靚到癲咗。」（IG/@lennayeung）

楊卓娜近日上載與家人預祝生日片段，一家人在餐廳食蛋糕慶祝生日，女兒在旁邊協助媽媽切蛋糕唱歌，錫晒媽媽，非常生性，母女感情融洽。女兒生得標緻，亭亭玉立，實在愈大愈靚女。楊卓娜笑到見牙不見眼，被愛女冧爆！

楊卓娜與老公楊志翹感情相當好。（IG：@lennayeung）

楊卓娜與家人初二去馬來西亞度新歲。（IG：@lennayeung）

楊卓娜又趁生日去雀仔街買草蜢蟋蟀，以及去西貢買海鮮放生。楊卓娜解釋放生緣由：「一切唯心做！唔好問被放生嘅衆生可以生存幾耐！佢哋係臨死嘅『釋囚』，只要有一線生機，只要我哋有能力，都應該為佢哋爭取，我哋只係盡力而為！眾生亦有佢哋嘅果報及業力」。她又指會「有技巧」地放生，「放生都有技巧，千祈唔好在錯誤嘅地方放生不適合的物種！千萬不要訂購任何生物去放生，更加唔好租一隻船，預訂好多海鮮去放生！咁樣係錯晒，反而係造孽」。

楊卓娜早前與家人預祝生日。（IG圖片）

楊卓娜早前與家人預祝生日。（IG圖片）

女兒愈大愈靚！（IG圖片）

從旁協助媽媽，好生性！（IG圖片）

從旁協助媽媽，好生性！（IG圖片）

楊卓娜生日放生祈福。（IG圖片）

楊卓娜生日放生祈福。（IG圖片）

女兒生得標緻。（IG圖片）

女兒生得標緻。（IG圖片）

楊卓娜解釋如何正確放生。（IG圖片）