Coffee林芊妤曝光生B後脹卜卜肚仔　自嘲身形肥腫：但一切都值得

現年36歲的林芊妤（Coffee）於2018年與圈外男友翟志榮結婚，同年誕下兒子翟德彥（伯伯）。近日林芊妤一家人再添喜事，今年5月她在IG宣布懷有第二胎的喜訊，雖然曾因檢查發現BB的第13條染色體有異常，令她哭成淚人，幸好最後無礙。早前林芊妤宣布已順利誕下第二胎女兒，一家四口拍下溫馨合照。一向以好身材搵食的林芊妤曬出剛生產完「脹卜卜」的肚子，依然靚女！

Coffee林芊妤。（IG：@coffee89921）

Coffee林芊妤老公勁錫佢。（IG：@coffee89921）

林芊妤日前分享剖腹產的過程，雖然前一晚失眠，但翌日林芊妤去生仔時依然精神。老公全程陪伴林芊妤，林芊妤也與伯伯視頻，伯伯一臉擔心，非常愛錫媽咪。林芊妤BB女生得標緻，伯伯其後也到醫院攬妹妹。林芊妤曬出生完BB肚仔「圓碌碌」的片段，她指雖然生完「又肥又腫」，但「一切都是值得的」。

林芊妤挺孕肚曬超性感比堅尼泳照勁豐滿。(ig@coffee89921)

林芊妤發文：「我從未想像過，自己可以再次去愛一個人愛得那麼深。妹妹出世前，我一直處於很內疚的狀態，因為當時的我明知道自己最愛的就只有彥彥，根本沒有人可以替代他在我中心的位置。我上星期還跟老公說我要他照顧多一點妹妹，因為我希望妹妹最愛的是他，直到妹妹出世後我看到她的第一眼開始，我才發現原來我是那麼的花心，原來這條愛的數學題不是減數而是加數，也不需要減掉對兒子的愛才有能力去愛妹妹，原來每位媽媽愛也是那麼無窮無盡。1+1=2 ，我愛你們喔 ！ 兩個也是我的心肝寶貝，我也愛你啦老公。hahahahah，今天可以出院嚕！再次正式開始我的初生媽媽之路，請各位多多指教」。

